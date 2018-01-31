Несмотря на протесты восточной Европы, Германия не намерена сворачивать строительство газовой трубы «Северный поток-2» и уже выдала дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG разрешение на строительство и эксплуатацию морской части будущего газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда, сообщает Интерфакс.

Как говорится в сообщении проектной компании, Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности.

В начале ноября 2017 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии (аналог исключительной экономической зоны, или ИЭЗ). Это необходимое предварительное условие для выдачи разрешения Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии в германской ИЭЗ, которое планируется получить в первом квартале 2018 года.

Процедуры получения разрешений в других четырех странах вдоль маршрута газопровода — России, Финляндии, Швеции и Дании, идут по графику. Nord Stream 2 выполнила все требования и ожидает получить разрешения в срок до начала строительства в 2018 году.

Характерно, что вчера в СМИ появились заявления представителей «Газпрома» о том, что европейские страны одна за другой отказываются от идеи поставок российского газа по транзитной трубе через Украину после 2019 года.

Дело в том, что европейцы опасаются перебоев в поставках газа из-за критического состояния украинской ГТС, и поэтому намерены рассмотреть другие точки приёма газа после того, как у «Газпрома» истечёт транзитный контракт с Украиной.

Всё это ещё раз свидетельствует о том, что «Северный поток-2» нужен не только России, но и ведущим странам Евросоюза, и поэтому есть основания полагать, что этот проект будет доведён до конца.

Русская линия