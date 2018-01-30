Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2018

Соловецкий монастырь будет полностью восстановлен
Для сохранения и развития Соловецкого архипелага будет создан специальный государственный фонд…

Вид на СоловкиПравительство России по итогам заседания правительственной группы под руководством премьера Дмитрия Медведева, где обсуждались перспективы комплексного развития Соловецкого архипелага, приняло решение создать специальный фонд, который займётся восстановление Соловецкого монастыря и обустройством жизни на архипелаге, сообщает официальный сайт обители.

Комментируя принятое решение, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что создание фонда позволит сформировать единую систему управления для реализации концепции реставрации объектов духовного и культурного наследия и социально-экономического развития Соловков.

«Ограниченность территории острова и его изолированность создают ряд проблем, связанных с большим количеством контрактов, разобщённостью в схемах доставки грузов при реставрации монастыря и строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры посёлка Соловецкий. Создание единого фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага может стать комплексным решением этой проблемы. Это позволит эффективно организовать ключевые работы через фонд, уменьшить воздействие строительных работ на объект всемирного наследия и обеспечить комфортную жизнь соловчан», — пояснил глава региона.

Идея создания фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага впервые была озвучена на совещании под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое состоялось в августе 2017 года на Соловках.

Министр культуры России Владимир Мединский пояснил тогда, что фонд мог бы аккумулировать бюджетные и внебюджетные средства на развитие Соловков, в том числе на проведение строительных и реставрационных работ, но при этом не подпадал под действие 44-го федерального закона, который регулирует сферу госзакупок.

Теперь это стало реальностью, и появляется надежда, что будет полностью восстановлен весь ансамбль Соловецкого монастыря, а также созданы необходимые условия для жизни местных жителей.

Русская линия

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