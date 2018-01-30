Открытие подраздела «Новомученики и исповедники Печерские» на официальном сайте обители приурочено к 100-летию со дня кончины священномученика Владимира (Богоявленского)…

Жития причисленных к лику святых, а также биографии неканонизированных насельников Киево-Печерской Лавры, подвергшихся гонениям в ХХ столетии и пострадавших от рук большевиков, начала публиковать редакция официального сайта монастыря.

В рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня мученической смерти сщмч. Владимира (Богоявленского; +07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого на официальном сайте Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры появилось сообщение об открытии новой рубрики «Новомученики и исповедники Печерские».

При подготовке материалов были использованы издания Лавры, вышедшие в свет не так давно, в частности, «Биографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавшей за Православную веру в ХХ веке», составленные Л. П. Рылковой, современные издания Киево-Печерского патерика. Приводятся сведения из «Православной энциклопедии» и других изданий.

Также медиатека Киево-Печерской лавры была пополнена новыми записями, и теперь жития прославленных Печерских святых ХХ века доступны в видеоформате. На сайте обители теперь также можно не только читать, но и слушать рассказы священнослужителей Лавры о новых подвижниках.

Материалы о святых насельниках и исповедниках Лавры можно просматривать в нескольких списках: как по алфавиту, так и в хронологическом порядке — по дню памяти (день преставления, если неизвестно — день рождения или день тезоименитства).

Новый Печерский патерик постоянно пополняется новыми материалами.

«Надеемся, что этот проект будет способствовать изучению свидетельств об истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время, увековечению памяти жертв репрессий, осмыслению исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождению наследия и почитанию памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века», — говорится на сайте обители.

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