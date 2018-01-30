Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2018

Владимир Путин: Россия не будет принимать ответных мер на «кремлёвский список», опубликованный в США
Президент России заявил, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном и хочет их развивать…

Владимир ПутинПрезидент России Владимир Путин разделяет точку зрения бывшего министра финансов России Алексея Кудрина о том, что России не следует отвечать на публикацию «кремлёвского списка» в США, а, напротив, надо постараться выбраться из того тупика, в которых зашли российско-американские отношения.

Во время встречи со своими доверенными лицами в Москве Владимир Путин пошутил, что ему (как, кстати, и Анатолию Чубайсу) обидно непопадание в «кремлевский доклад» США, сообщает газета «Взгляд».

«Собака лает, а караван идёт, России нужно заниматься внутренними вопросами», — подчеркнул Путин, отметив, что нужно «думать о себе, заниматься экономикой и сельским хозяйством, здравоохранением, обороноспособностью».

В то же время он указал, что Россия не заинтересована в сворачивании отношений с США, хочет их развивать. Путин добавил, что Москва воздержится от ответных шагов после публикации «кремлевского списка», но будет следить за развитием ситуации.

«Россия может обойтись без совместной работы с США, но в этом заинтересованы все, глупо сводить всё до ноля», — подчеркнул президент.

Ранее бывший министр финансов, председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, комментируя публикацию в США «кремлевского доклада», призвал относиться к этому спокойно и не разрывать отношения.

«Так называемый кремлевский список — формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы», — написал он в Twitter.

В свою очередь, советник президента РФ Сергей Глазьев посоветовал российским бизнесменам вернуть свои деньги в экономику России и не держать их больше на зарубежных счетах.

«Основная часть мишений для санкций выбрана механически, но, повторяю, недооценивать США не стоит. Я считаю, „чёрный список“ противников Америки будет расширяться. И в этой связи надо бы давно уже понять: те, кто хранит деньги в американской валюте, кто имеет в США недвижимость, фактически субсидируют врага», — подытожил Глазьев.

Русская линия

  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку
  • Читать в Телеграм

Владимир Путин: Россия не будет принимать ответных мер на «кремлёвский список», опубликованный в США
Президент России заявил, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном и хочет их развивать...

Митрополит Рязанский Марк: Москва пока по-прежнему занимает последние места по числу храмов в соотношении с численностью православного населения
«Программа 200» в ближайшие годы может быть расширена, заявил председатель финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви...

Нетаниягу в седьмой раз за последнее время посетил Москву
После вмешательства России в сирийский конфликт еврейские власти вынуждены регулярно контактировать с Кремлём...

Вашингтон пригрозили российской элите
Американский Минфин опубликовал список из 210 российских чиновников и бизнесменов, против которых в любой момент могут ввести санкции США...

Киево-Печерская Лавра начинает публикацию житий насельников обители, принявших смерть от рук большевиков
Открытие подраздела «Новомученики и исповедники Печерские» на официальном сайте обители приурочено к 100-летию со дня кончины священномученика Владимира (Богоявленского)...

Украинские националисты попытались сорвать Божественную литургию во Владимирском храме Львовской епархии
Сторонники радикальной партии «Свобода» потребовали снести храм УПЦ, обвинив верующих в незаконном строительстве и самозахвате земли...

Соловецкий монастырь будет полностью восстановлен
Для сохранения и развития Соловецкого архипелага будет создан специальный государственный фонд...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Антония Великого, мы вспоминаем видного русского ученого и государственного деятеля Н.К.Кульчицкого...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика