Президент России заявил, что Москва не заинтересована в сворачивании отношений с Вашингтоном и хочет их развивать…

Владимир Путин: Россия не будет принимать ответных мер на «кремлёвский список», опубликованный в США

Президент России Владимир Путин разделяет точку зрения бывшего министра финансов России Алексея Кудрина о том, что России не следует отвечать на публикацию «кремлёвского списка» в США, а, напротив, надо постараться выбраться из того тупика, в которых зашли российско-американские отношения.

Во время встречи со своими доверенными лицами в Москве Владимир Путин пошутил, что ему (как, кстати, и Анатолию Чубайсу) обидно непопадание в «кремлевский доклад» США, сообщает газета «Взгляд».

«Собака лает, а караван идёт, России нужно заниматься внутренними вопросами», — подчеркнул Путин, отметив, что нужно «думать о себе, заниматься экономикой и сельским хозяйством, здравоохранением, обороноспособностью».

В то же время он указал, что Россия не заинтересована в сворачивании отношений с США, хочет их развивать. Путин добавил, что Москва воздержится от ответных шагов после публикации «кремлевского списка», но будет следить за развитием ситуации.

«Россия может обойтись без совместной работы с США, но в этом заинтересованы все, глупо сводить всё до ноля», — подчеркнул президент.

Ранее бывший министр финансов, председатель совета фонда ЦСР Алексей Кудрин, комментируя публикацию в США «кремлевского доклада», призвал относиться к этому спокойно и не разрывать отношения.

«Так называемый кремлевский список — формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы», — написал он в Twitter.

В свою очередь, советник президента РФ Сергей Глазьев посоветовал российским бизнесменам вернуть свои деньги в экономику России и не держать их больше на зарубежных счетах.

«Основная часть мишений для санкций выбрана механически, но, повторяю, недооценивать США не стоит. Я считаю, „чёрный список“ противников Америки будет расширяться. И в этой связи надо бы давно уже понять: те, кто хранит деньги в американской валюте, кто имеет в США недвижимость, фактически субсидируют врага», — подытожил Глазьев.

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