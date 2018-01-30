Благодаря программе строительства новых храмов в Москве за шесть лет появились около 150 новых храмов, однако потребность в храмах в российской столице остаётся по-прежнему очень высокой. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил председатель финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

«За все годы построено 42 храма. Ещё на шести завершены строительно-монтажные работы. Около 40 в процессе стройки», — отметил владыка. «А временных храмов, где регулярно совершаются богослужения, — более 100», — добавил он.

«Временные храмы небольшие, но позволяют организовать полноценную приходскую жизнь. Когда община разрастается и наступает необходимость в здании побольше, начинается сбор денег на строительство капитального каменного храма», — пояснил митрополит Марк.

«Как ни парадоксально, наша столица по сравнению с другими регионами оказалась на последнем месте по числу храмов в соотношении с численностью православного населения. Если в других крупных городах на 10−15 тысяч человек действует хотя бы один храм, то в Москве есть районы, где на 100−150 тысяч жителей приходится всего один-два православных прихода», — отметил он.

Поэтому, по словам владыка, строительство храмов в новых районах Москвы стало для Русской Православной Церкви делом насущным. И не случайно, инициировал «Программу 200» лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Пока у нас около 200 участков, определенных для строительства. Поскольку сейчас наша столица расширилась за счёт Новой Москвы, могут добавиться и новые участки. В настоящее время в Новой Москве под строительство храмов выделено 18 земельных участков. Подбор продолжается», — отметил владыка Марк.

«Для нас не является самоцелью какое-то определенное число храмов. Мы не строим храмы как памятники, хотя, надеюсь, со временем некоторые из них станут и памятниками, в том числе. Задача — строить храмы для людей. То есть там, где есть община», — добавил он.

Владыка Марк подчеркнул, что строительство реализуется только на пожертвования.

«Можно говорить о бюджете только примерно, ведь кто-то жертвует кирпичик, кто-то бесплатно выполняет часть работ, а кто-то жертвует сразу десятки миллионов. Мы не подводили такие итоги. Но в целом многие храмы строятся очень экономно. Если сравнивать их с подобными гражданскими зданиями, в некоторых случаях это экономия от 30% до 50%», — рассказал архипастырь.

Что касается конфликтов и протестов против строительства новых храмов, то, по словам владыка Марка, каждую из возникших ранее ситуаций за прошедший год удалось урегулировать. «Как правило, остроту ситуация приобретает тогда, когда появляется политическая составляющая. Как, например, на Торфянке. Здесь коммунистическая партия и партия „Яблоко“ все время подливали масла в огонь», — отметил он.

«Представители этих двух политических партий устраивали акции протеста и на других наших стройках. Знаменательно, что в разных районах Москвы организацией конфликтов занимаются одни и те же люди. А вот так, чтобы было стойкое сопротивление именно местных жителей, — я не знаю ни одного участка», — сказал митрополит Марк.

Вместе с тем он отметил, что участки для строительства могут предоставляться городом в неудачных местах. «Иногда люди привыкли, например, гулять в парке, и тут вдруг приходит известие, что там будет храм. Тут может возникать, особенно у людей неверующих, недоумение или возмущение», — рассказал архипастырь. В связи с этим были случаи, когда в результате по просьбе жителей и Церкви место строительства переносилось.

Кроме того, строительство храма, как и любое другое строительство, может создавать временные неудобства. «Это понятные вещи, для этого и проводятся обсуждения, разъяснения. И с жителями районов общий язык найти удаётся», — отметил митрополит Марк.

В качестве примера он привел уже построенный храм Матроны Московской на улице Софьи Ковалевской. «Сначала на публичных слушаниях кто-то стал возмущаться, но большинство выступило за строительство храма. В итоге никаких вопросов сегодня по факту не возникает. Храм построили, и никакого возмущения там нет», — заявил владыка.

Русская линия