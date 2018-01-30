Американский Минфин опубликовал список из 210 российских чиновников и бизнесменов, против которых в любой момент могут ввести санкции США…

Министерство финансов США опубликовало так называемый «Кремлевский доклад» в ответ на запрос Конгресса о введении мер против Москвы за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. В списке, обнародованном вечером в понедельник, 29 января, перечислены в общей сложности 210 имен, среди которых 114 чиновников и 96 крупных российских бизнесменов, сообщает «Немецкая волна».

Одновременно администрация США сообщила о решении в настоящее время не принимать ограничительных мер в отношении перечисленных лиц. Данный список не является санкционным, указал американский Минфин. Однако, для всех очевидно, что таким образом российской элите дали понять, что она под прицелом и в любой момент все их активы, хранящиеся за рубежом, и иностранный бизнес могут быть заморожены или конфискованы.

В списке оказались все члены кабинета министров России: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Игорь Шувалов, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, вице-премьеры Александр Хлопонин, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Дмитрий Рогозин и другие члены правительства, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов и министр юстиции Александр Коновалов.

Кроме того, в список попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, генеральный прокурор Юрий Чайка, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его заместитель Рашид Нургалиев, глава ГРУ Игорь Коробов, начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Среди фигурантов списка также оказались 43 сотрудника администрации президента РФ: глава администрации Антон Вайно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первые замглавы президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, советники президента Сергей Глазьев, Сергей Григоров, Герман Клименко, Антон Кобяков, Александра Левицкая, Владимир Толстой и Вениамин Яковлев, глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, помощники президента Лариса Брычева, Владислав Сурков, Игорь Левитин, Владимир Кожин, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Игорь Щеголев.

Кроме того, в списке оказались главы контролируемых государством компаний — Алексей Миллер («Газпром»), Игорь Сечин («Роснефть»), Герман Греф («Сбербанк»), Олег Белозеров («Российские железные дороги»), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Андрей Акимов («Газпромбанк»), Андрей Костин (Банк ВТБ), Алексей Лихачев («Росатом») и другие.

В списке бизнесменов числятся Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Михаил Фридман, Петр Авен, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Александр Мамут, Андрей Мельниченко, Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Аркадий и Борис Ротенберги, Кирилл Шамалов, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг и Владимир Евтушенков.

Ранее в тот же день администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России. «Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что его законодательная деятельность тормозит продажи оборонной промышленности России», — заявила представительница Госдепартамента Хизер Науэрт, подчеркнув, что под давлением США многие иностранные правительства отказались от запланированных или объявленных покупок вооружения у России на сумму в миллиарды долларов.

Этого, по мнению Администрации США, пока достаточно, но при необходимости Вашингтон сможет в любой момент принять меры против лиц, указанных в опубликованном списке.

Таким образом, приходится признать, что каток антироссийский санкций продолжает двигаться, и когда он остановится, не совсем понятно. Всё это означает, что российская элита и бизнес продолжают оставаться под серьёзным давлением США и Европы и теперь перед российскими политиками и бизнесменами стоит вопрос, как выходить из этого положения.

Конечно, кто-то из списка свернёт свой бизнес на Западе и заранее переведёт свои активы в Россию, другие предпочтут рискнуть и оставить сбережения в иностранных банках. Не в этом дело. Корень проблемы в другом — в продолжающейся конфронтации России и США, а это никому не сулит ничего хорошего. Ведь, как известно, после исчерпания всех мер дипломатии и санкционной войны между странами нередко начинаются и реальные войны.

Русская линия