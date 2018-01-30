Тактика силового захвата храмов Украинской Православной Церкви раскольниками и украинскими националистами ничего не дала «Киевскому патриархату», поскольку вместо отобранных храмов верующие канонической Церкви тут же начинали возводить новые, и после этого заявления о массовом и добровольном переходе приходов УПЦ к раскольникам стали для всех очевидной ложью.

Поэтому в последнее время представители «Киевского патриархата» поумерили свой пыл. Конечно, захватывать храмы канонической УПЦ они могут и дальше, но в глазах мирового Православия это не делает раскольников заслуживающими признания. Напротив, такие действия серьёзно отдаляют сторонников лже-патриарха Филарета Денисенко от возвращения в лоно канонического Православия.

Однако, у украинских националистов своя логика. 28 января 2018 года во Львове (микрорайон Сихов) сторонники националистической партии «Свобода» устроили пикетирование и акцию протеста возле храма в честь святого равноапостольного князя Владимира Львовской епархии Украинской Православной Церкви и попытались сорвать Божественную литургию, сообщает официальный сайт УПЦ.

Националисты требовали сноса храма канонической Церкви и в оскорбительной форме проявляли пренебрежение к религиозным убеждениям прихожан, скандируя агрессивные лозунги. При этом, что характерно, свободовцы мешали совершать службу и представителям «Киевского патриархата», храм которых располагается поблизости и которые на сей раз не принимали никакого участия в нападках на верующих УПЦ.

В связи с ложными обвинениями националистов Львовская епархия распространила официальное заявление, в котором отметила, что Владимирский храм был возведён на земельном участке в соответствии с Решением Исполнительного комитета Львовского городского совета № 333 от 29.08.1991 г. и Постановлением Львовского городского совета № 1108 от 21.06.2001 г. Право расположения на земельном участке указанного храма было подтверждены Постановлением Львовского апелляционного административного суда, решением Хозяйственного суда Львовской области и Высшего административного суда Украины.

Религиозная община УПЦ Сиховского района Львова на основании требований ст. 13 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и на основании действующего законодательства Украины, регулирующего указанные правоотношения, со времени своей первоначальной регистрации как юридического лица, с 17.09.1991 г. по настоящее время, является правопреемницей предыдущего юридического лица, под наименованием: религиозная община Украинской Православной Церкви г. Львова Сиховский жилой массив.

Все обвинения представителей «Свободы» и других радикальных сил, которые пытаются нарушить межконфессиональный мир во Львове, в Львовское епархии назвали надуманными и абсурдными, а попытку сорвать Божественную литургию провокацией.

Русская линия