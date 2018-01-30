После вмешательства России в сирийский конфликт еврейские власти вынуждены регулярно контактировать с Кремлём…

Нетаниягу в седьмой раз за последнее время посетил Москву

В понедельник, 29 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в очередной раз посетил Москву с кратким рабочим визитом. Эта поездка стала седьмой с момента вмешательства России в сирийскую войну, что говорит о том, что для решения своих проблем еврейские власти вынуждены регулярно контактировать с Кремлём.

В этой поездке Нитаниягу сопровождали министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки Герци Галеви, сообщает NEWSru.co.il.

Визит в Россию начался с Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Однако, о его целях ничего не сообщалось.

Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин вместе посетили выставку «Собибор: Победившие смерть», которая рассказывает о событиях 1943 года, когда произошло восстание в лагере и о его организаторе — советском офицере Александре Печерском.

Вскоре после посещения выставки, прямо в помещении музея, за закрытыми дверями прошли переговоры Путина и Нетаниягу.

«Я хочу поговорить с Вами сегодня и о том, что происходит в регионе, о наших общих усилиях, продвижении безопасности и стабильности в регионе, и, конечно же, о развитии двусторонних отношений между нашими странами, Израилем и Россией», — заявил Нетаниягу перед встречей.

Об итогах состоявшихся дискуссий ни пресс-служба Кремля, ни пресс-служба главы израильского правительства никаких подробностей не сообщили.

Позднее сам Нетаниягу написал в Facebook: «Я сказал Владимиру Путину, что Израиль обеспокоен двумя последними событиями: 1. Попытками Ирана по созданию военных баз в Сирии; 2. Намерение Ирана производить в Ливане высокоточное оружие для использования против государства Израиль».

«Я дал понять, что Израиль не приемлет ни одной из этих попыток и будет действовать по мере необходимости», — написал глава Израиля.

Что на это ответил президент России, Нетаниягу сообщать не стал, но судя по его настроению после визита, в Москве пообещали не реагировать слишком жёстко на действия еврейских властей.

Русская линия