В Польше собираются принять закон, под страхом тюрьмы запрещающий говорить о польских лагерях смерти для евреев…

Польские власти не хотят ничего слышать о том, что на территории Польши некогда располагались польские лагеря смерти, и любые попытки возложить часть вины за уничтожение евреев на поляков категорически отвергают. С этой целью они даже подготовили законопроект, который под страхом уголовного наказания запрещает гражданам и иностранцам говорить о польских лагерях для евреев.

Нашумевшие поправки к закону об Институте национальной памяти Польши нижняя палата польского парламента приняла 6 января. Они предполагают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, сообщает NEWSru.co.il.

В январе прошлого года Институт национальной памяти Польши впервые опубликовал базу данных надзирателей Освенцима. Из собранных сведений следовало, что большую часть персонала концлагеря, в котором погибли около миллиона евреев, составляли немцы, но надзирателями служили и граждане оккупированных нацистами государств, а также стран — союзников Третьего рейха — Румынии, Словакии и Венгрии.

Узнав об этом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого многие в Европе называют венгерским националистом, нашёл в себе силы признать ответственность своей страны за соучастие в Холокосте и назвал преступлением и грехом сотрудничество правительства Миклоша Хорти с нацистами.

Польские власти делать этого не захотели. Вместо этого, они попытались отвергнуть все обвинения и запретили говорить об этом в стране.

Подобное поведение ожидаемо вызвало волну негодования в Израиле. Лидеры парламентской оппозиции Израиля призвали премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отозвать посла из Варшавы в связи с возможным введением в Польше уголовной ответственности за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая уничтожение евреев, передает ТАСС.

«Я обращаюсь к Нетаньяху с требованием отозвать посла Израиля в Польше для проведения консультаций относительно принятого в Польше закона, с нашей точки зрения, такой закон недопустим», — заявил лидер парламентской фракции «Сионистский лагерь» Ицхак Герцог.

Его коллега по политическому блоку Ципи Ливни также раскритиковала принятые в Польше поправки, назвав их «попыткой отрицать исторические факты и соучастие части поляков в Холокосте». «Этот закон не только не смывает мрачных пятен прошлого, но добавляет новое пятно в настоящем, закон не изменит прошлого, но он опасен для будущего», — подчеркнула Ливни.

Ранее сам Нетаньяху также выступил с осуждением польской законодательной инициативы. В распространенном заявлении содержался призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения.

В Варшаве уже заявили, что ничего не имеют против евреев и готовы с ними обсуждать данный законопроект. Однако, признавать соучастие Польши в Холокосте не собираются.

Русская линия