Положение дел Константинопольского Патриархата в Турции, похоже, ухудшается. Об этом свидетельствует подобострастное письмо Константинопольского Патриарха Варфоломея в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана, в котором он заявляет о своей полной поддержке военной операции турецких войск в Сирии.

Эта операция стала настоящей головной болью для США, поскольку она направлена против союзных и поддерживаемых Вашингтоном сирийских курдов. Вопреки призыву Дональда Трампа, турецкие власти заявили, что собираются расширить фронт боевых действий и призвали американце прекратить поставлять курдам вооружение.

Как известно, значительная часть паствы Константинопольского Патриархата находится сейчас отнюдь не в Турции (здесь остался только один квартал Фанар), а в Греции и на территории США, а их отношения с Анкарой сейчас весьма натянутые, если не сказать враждебные. На этом фоне поддержка Константинопольским Патриархом Эрдогана бросается в глаза.

Что могло заставить Патриарха Варфоломея выступить с таким обращением, неизвестно. Но очевидно, что если бы глава Константинопольской Церкви мог этого не делать, он бы не стал писать такого письма. Ведь многое в его обращении к Эрдогану оскорбительно для любого грека и соблазнительно для христиан.

«В соответствии с традицией нашей Церкви мы всегда молимся за наше государство, здоровье наших руководителей, благополучие и счастье нашего народа. Мы не забыли сотни тысяч людей, которые стали беженцами из-за конфликтов у наших соседей на юге, особенно в Сирии», — заявил Патриарх Варфоломей, слова которого приводит Седмица.Ru.

«Это желание нашего сообщества, чтобы наша нация быстро развивалась в условиях уверенности, положив конец злу, которым является терроризм, который затронул всех наших граждан, но особенно наших курдских сограждан, живущих на юго-востоке [Турции]», — сказал Константинопольский Патриарх.

«Определённое отношение президента Эрдогана, который строго отвергает связь терроризма с религией, отражается в мировом мнении», — говорится в Патриаршем заявлении. «Мы молимся, чтобы вы и турецкие вооруженные силы преуспели, и операция „Оливковая ветвь“ принесла мир в регион, как и обещает её имя», — заключил Предстоятель Константинопольской Православной Церкви.

Русская линия