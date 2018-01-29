Русская линия
Сводка новостей от 29 января 2018

Христианская Ирландия сдаёт позиции
Ирландские власти задумались, не начать ли им убивать детей, и хотят провести по этому поводу референдум…

Карта ИрландииПечально, но потеря христианских ориентиров европейскими политиками в центральной Европе сказывается и на тех странах, которые всегда твёрдо держались своих корней и христианских традиций.

Так, Ирландия до последних дней была страной, где особым образом на законодательном уровне защищались права нерождённых детей, убивать которых было категорически запрещено.

Однако, современный развращённый мир берёт своё, и правительство Ирландии задумалось, не разрешить ли ирландкам избавляться от своих детей, если им этого вдруг захочется.

Переступать эту черту сами ирландские чиновники не посмели, а потому решили провести по этому вопросу референдум, который должен ответить на вопрос, превратится ли Ирландия в страну, где будут полностью разрешены аборты.

Речь идёт об отмене восьмой поправки к Конституции Ирландии, которая признает право на жизнь нерождённого ребёнка и является фактическим запретом на проведение абортов. В настоящее время аборты в Ирландии проводятся только в случае угрозы жизни матери.

В ближайшее время ирландские министры должны решить, какие вопросы будут поставлены перед избирателями на референдуме, а также определить дату его проведения, сообщает Интерфакс.

Русская линия

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