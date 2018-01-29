|Сводка новостей от 29 января 2018
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«Область носит имя бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец»
Святейший Патриарх Кирилл: Иногда женщины делают какую-то карьеру, занимаются наукой, политикой. Но нет более важного дела для женщины, как родить и воспитать детей
Просить Ватикан решить проблему униатства на Украине бесполезно
Патриарх Варфоломей назвал Турцию «нашим государством», а турок-мусульман «нашим народом»
Торговая война между США и ЕС становится реальностью
Поляки не хотят отвечать за Холокост. Израиль негодует
Этот день в Русской истории