Ирландские власти задумались, не начать ли им убивать детей, и хотят провести по этому поводу референдум…

Печально, но потеря христианских ориентиров европейскими политиками в центральной Европе сказывается и на тех странах, которые всегда твёрдо держались своих корней и христианских традиций.

Так, Ирландия до последних дней была страной, где особым образом на законодательном уровне защищались права нерождённых детей, убивать которых было категорически запрещено.

Однако, современный развращённый мир берёт своё, и правительство Ирландии задумалось, не разрешить ли ирландкам избавляться от своих детей, если им этого вдруг захочется.

Переступать эту черту сами ирландские чиновники не посмели, а потому решили провести по этому вопросу референдум, который должен ответить на вопрос, превратится ли Ирландия в страну, где будут полностью разрешены аборты.

Речь идёт об отмене восьмой поправки к Конституции Ирландии, которая признает право на жизнь нерождённого ребёнка и является фактическим запретом на проведение абортов. В настоящее время аборты в Ирландии проводятся только в случае угрозы жизни матери.

В ближайшее время ирландские министры должны решить, какие вопросы будут поставлены перед избирателями на референдуме, а также определить дату его проведения, сообщает Интерфакс.

Русская линия