«Область носит имя бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец»
В Екатеринбурге прошли пикеты казаков за переименование Свердловской области, которая до сих пор носит имя организатора расказачивания и убийцы Царской семьи Свердлова…
27 января 2018 года представители уральского казачества, как и обещали ранее, встали в пикет у памятника убийцы Царской семьи и сотен тысяч казаков Якову Свердлову, расположенному в Екатеринбурге на площади Парижской Коммуны, с требование убрать имя этого изувера из названия области.
Как сообщает Znak.com, казаки требовали снести памятник Свердлову и поставить вместо него монумент одному из героев казаков, а также именовать область Екатеринбургской.
Поскольку протест казаков был направлен на то, чтобы обратить внимание горожан на эту проблему, он прошёл в форме пикета и не предполагал массовости. Однако, либеральные средства массовой информации и современные сторонники большевиков постарались представить этот протест и самих его участников, как маргиналов.
Их логика вполне понятна. Это ведь не Собчак, которая сфотографировалась в Чечне с табличкой в защиту прав заключённых, и об этом «пикете» написали большинство российских СМИ. И не представитель Компартии Грудинин, чтобы оправдывать его миллиардные зарубежные счета.
Рядовые казаки просто постарались напомнить екатеринбуржцам, что в центре столицы Урала стоит истукан тому, кто 99 лет назад устроил геноцид казачества и убил Царскую семью, а область до сих пор носит имя этого подонка.
«На оргбюро ЦК было принята директива от 24 января 1919 года о расказачивании, начале красного террора против казаков. Именно Свердлов подписал эту директиву и приложил тем самым руку к уничтожению казачества», — заявил во время пикета представитель хутора Макарычев Степан Иванов, добавив, что наименование области в честь Свердлова оскорбляет память убитых им казаков.
«Область носит фамилию бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец», — заявил реестровый казак Оренбургского казачьего войска Анатолий Потанин, который держал плакат «24 января 1919 года — начало геноцида казачества».
Стоявший чуть поодаль атаман станицы Уральской Михаил Кравченко предложил снести памятник Свердлову и поставить вместо него монумент одному из героев казачества.
Всем желающим казаки предлагали почитать Циркулярную инструкцию Якова Свердлова от 24 января 1919 года, которую сейчас называют директивой о расказачивании:
«1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; произвести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо, прямое или косвенное, участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству применить все те же меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.
4. Уравнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях.
5. Провести разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.
6. Выдавать оружие надежным элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах; впредь до установления полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящее указание".
За переименование Свердловской области ранее неоднократно выступала Екатеринбургская митрополия Русской Православной Церкви. Уральское отделение Всемирного русского народного собора также активно поддерживает это начинание.
«Область носит имя бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец» В Екатеринбурге прошли пикеты казаков за переименование Свердловской области, которая до сих пор носит имя организатора расказачивания и убийцы Царской семьи Свердлова...