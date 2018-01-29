В Екатеринбурге прошли пикеты казаков за переименование Свердловской области, которая до сих пор носит имя организатора расказачивания и убийцы Царской семьи Свердлова…

«Область носит имя бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец»

27 января 2018 года представители уральского казачества, как и обещали ранее, встали в пикет у памятника убийцы Царской семьи и сотен тысяч казаков Якову Свердлову, расположенному в Екатеринбурге на площади Парижской Коммуны, с требование убрать имя этого изувера из названия области.

Как сообщает Znak.com, казаки требовали снести памятник Свердлову и поставить вместо него монумент одному из героев казаков, а также именовать область Екатеринбургской.

Поскольку протест казаков был направлен на то, чтобы обратить внимание горожан на эту проблему, он прошёл в форме пикета и не предполагал массовости. Однако, либеральные средства массовой информации и современные сторонники большевиков постарались представить этот протест и самих его участников, как маргиналов.

Их логика вполне понятна. Это ведь не Собчак, которая сфотографировалась в Чечне с табличкой в защиту прав заключённых, и об этом «пикете» написали большинство российских СМИ. И не представитель Компартии Грудинин, чтобы оправдывать его миллиардные зарубежные счета.

Рядовые казаки просто постарались напомнить екатеринбуржцам, что в центре столицы Урала стоит истукан тому, кто 99 лет назад устроил геноцид казачества и убил Царскую семью, а область до сих пор носит имя этого подонка.

«На оргбюро ЦК было принята директива от 24 января 1919 года о расказачивании, начале красного террора против казаков. Именно Свердлов подписал эту директиву и приложил тем самым руку к уничтожению казачества», — заявил во время пикета представитель хутора Макарычев Степан Иванов, добавив, что наименование области в честь Свердлова оскорбляет память убитых им казаков.

«Область носит фамилию бандита. Это никуда не годно. Он негодяй, подонок и подлец», — заявил реестровый казак Оренбургского казачьего войска Анатолий Потанин, который держал плакат «24 января 1919 года — начало геноцида казачества».

Стоявший чуть поодаль атаман станицы Уральской Михаил Кравченко предложил снести памятник Свердлову и поставить вместо него монумент одному из героев казачества.

Всем желающим казаки предлагали почитать Циркулярную инструкцию Якова Свердлова от 24 января 1919 года, которую сейчас называют директивой о расказачивании:

«1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; произвести массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо, прямое или косвенное, участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству применить все те же меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток к новым выступлениям против советской власти.

2. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно.

4. Уравнять пришлых иногородних с казаками в земельном и во всех других отношениях.

5. Провести разоружение, расстреливать каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие надежным элементам из иногородних.

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах; впредь до установления полного порядка.

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящее указание".

За переименование Свердловской области ранее неоднократно выступала Екатеринбургская митрополия Русской Православной Церкви. Уральское отделение Всемирного русского народного собора также активно поддерживает это начинание.

Русская линия