Критика экономической политики США со стороны европейских политиков в Давосе не только не заставила Вашингтон пересмотреть свою экономическую стратегию, но, напротив, привела в явное раздражение президента США, и буквально через пару дней он пригрозил Европе настоящей торговой войной.

Дональд Трамп дал понять, что собирается принять ответные меры в отношении Европейского союза, который, по его словам, ведет «очень несправедливую» торговую политику в отношении Вашингтона. По словам американского лидера, ЕС своими действиями нажил себе большие неприятности, сообщает Newsru.com.

«У меня очень много проблем с Европейским Союзом, и это может вылиться во что-то очень крупное с торговой точки зрения», — заявил Трамп в интервью британскому телеканалу ITV.

Президент посетовал, что Соединенные Штаты попросту не имеют возможности выйти на европейский рынок. «Это очень, очень сложно. А они в это время импортируют свои продукты в США — без налогов, с очень низкими налогами. Это очень несправедливо», — подчеркнул глава государства.

Трамп также добавил, что подобную политику в отношении США строит не только Европейский Союз. «Я могу назвать много стран, которые этим занимаются. Но Евросоюз был очень, очень несправедлив к Соединенным Штатам. И я думаю, это выльется в неприятности для них самих», — заключил он.

Ранее Трамп также заявил, что международные торговые отношения направлены против США. В ответ на критику глав Германии, Франции и Италии он отметил, что избранная им политика «Америка прежде всего» направлена как раз на обеспечение более равновесного торгового взаимодействия с американскими союзниками.

«Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на несправедливые экономические практики, включая масштабное хищение интеллектуальной собственности, субсидии промышленности, а также всеобъемлющее участие государства в экономическом планировании», — предупредил Европу американский лидер.

«Мы работаем над реформированием системы международной торговли с тем, чтобы она обеспечивала процветание и выгоды для тех, кто играет по правилам. Мы не сможем добиться свободной и открытой торговли, если некоторые страны будут эксплуатировать эту систему в ущерб другим», — заявил Трамп.

Всё это говорит о том, что отношения между Европой и США проходят период существенного охлаждения. Новый президент США хочет, чтобы ЕС сам платил по своим счетам, а не вис на США, как тяжёлая гиря. Это касается, как безопасности (финансирование НАТО), так и торговли.

Однако, надо понимать, что это вполне справедливое требование Трампа отталкивает европейцев от США и делает их более независимыми в своей политике. Если США хотят паритетных отношений с Европой, то они их, скорее всего, получат. Но и указывать странам ЕС, где им покупать газ и с кем сотрудничать, США в таком случае также не смогут.

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