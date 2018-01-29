Гаванская декларация Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска ничего не дала — глава Католической церкви вновь приветствовал униатов в Риме…

Заявления представителей Отдела внешних церковных связей и Московской Патриархии о том, что встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска принесла какие-то реальные плоды и способствовала решению острых проблем в православно-католических отношениях, увы, не подтверждается реальными фактами.

Как известно, одной из наиболее острых проблем в отношениях между Русской Православной Церковью и Ватиканом остаётся агрессия украинских униатов против канонической Украинской Православной Церкви.

Однако, все призывы представителей Русской Церкви к Ватикану повлиять на греко-католиков на Украине и даже подписание Гаванской декларации, в которой осуждается уния, как форма сближения церквей, по сути ничего не изменили — униаты продолжают своё агрессивное поведение на Украине.

Более того, не видно даже попыток со стороны Католической церкви как-то одёрнуть греко-католиков. И причина этого проста, о ней открыто говорят в Ватикане — папа Римский Франциск на самом деле не имеет никаких рычагов влияния на униатов. Будь они у него, папский престол давно бы заставил греко-католиков принять все католические новшества. А в греко-католических храмах по-прежнему празднуют Рождество Христово по старому стилю и сохраняют все православные обряды.

Так что надеяться на то, что при помощи диалога с католиками удастся разрешить проблемы с украинскими греко-католиками, несколько наивно.

Об этом свидетельствует и последние заявления главы Ватикана, который 28 января 2018 года вновь приветствовал в соборе Святой Софии в Риме главу Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука, сообщает Седмица.Ru.

Папа Франциск в своей речи отметил, что сегодняшняя встреча побуждает его выразить благодарность многим людям, которых сейчас нет в храме. По его словам, благодарность ныне прежде всего заслуживают три фигуры.

Первая — глава УГКЦ кардинал Иосиф Слепой, 125-летие рождения которого Католическая церковь вспоминала в год, который только что завершился.

Вторая — это украинский униатский епископ Степан Чмиль, который скончался 40 лет назад и похоронен в Софийском соборе в Риме. «Это человек, который сделал много добра в моей жизни. Помню, как в юности прислуживал ему во время Литургии. От него я узнал о красоте вашей Литургии. Из его рассказов я узнал сколько испытаний претерпела ваша Церковь и как ковалась вера среди ужасных атеистических преследований», — поделился своими воспоминаниями понтифик.

«Третья фигура, которую я хочу упомянуть — это кардинал Любомир Гузар. Мы стали кардиналами в один и тот же день. Он был не только отцом и главой вашей Церкви, но и вождём, старшим братом. Многие помнят его любовь и отзывчивое молитвенное присутствие до конца..», — заявил папа Римский.

В своем слове Папа вспомнил и об украинских греко-католические приходах в Италии и женщинах-работницах, которые, по его словам, несут в итальянские семьи веру. «Призываем их воспринимать свою часто мало оплачиваемую работу как миссию», — призвал глава Ватикана.

В завершение визита Папа Франциск в сопровождении владыки Святослава Шевчука спустился в крипту собора Святой Софии, где нашел свое упокоение епископ Степан Чмиль.

В УГКЦ встрече паломников-униатов с Папой Римским придают большое значение, считая ее знаком его сугубой пастырской заботы и проявлением солидарности с украинским народом. Кроме того, встреча папы Римского Франциска с украинскими греко-католиками в храме Святой Софии в Риме, как отметил глава УГКЦ Святослав Шевчук, дает надежду на возможный визит понтифика на Украину.

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