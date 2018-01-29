Святейший Патриарх Кирилл: Иногда женщины делают какую-то карьеру, занимаются наукой, политикой. Но нет более важного дела для женщины, как родить и воспитать детей

28 января 2018 года в Тронном зале Патриарших покоев Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с многодетными семьями священнослужителей.

На встречу были приглашены:

— иерей Олег Чурсин, клирик Троицкого храма с. Васильевское Ивановской области, Шуйская епархия, и матушка Лариса; в семье 12 детей;

— иерей Валентин Колосов, клирик храма прп. Евфимия Суздальского с. Мугреево-Никольское Ивановской области, Шуйская епархия; в семье 12 детей;

— матушка Марина Кунашова, вдова иерея Илии Кунашова, клирика Богоявленского собора Ногинска Московской области, Московская областная епархия; в семье 6 детей;

— матушка Лариса Сафонова, вдова протоиерея Владимира Сафонова, Москва; в семье 10 детей;

— иерей Виктор Мереуца, клирик Успенского женского монастыря г. Александрова Владимирской области, Александровская епархия, и матушка Валентина; в семье 12 детей.

Участвовавшие во встрече священники в этот день сослужили Его Святейшеству за Божественной литургией в Храме Христа Спасителя.

Святейший Патриарх Кирилл обратился со словом к матушкам, в котором обратил внимание, что они в отличие от многих современниц избрали самое благое дело в жизни — не делать какую-то карьеру или заниматься наукой, а спасаться чадородием, Богом заповеданным рождением и воспитанием детей.

«Я очень рад с вами встретиться. Вы исполняете самое важное служение, какое только существует в мире. Все остальное вторично, — отметил Его Святейшество.

Иногда женщины делают какую-то карьеру, занимаются какими-то делами, наукой, политикой. Многие из них считают, что они очень важным делом занимаются. Так вот, нет более важного дела, как родить и воспитать детей. Потому что от этого в прямом смысле слова зависит наше будущее, какой будет наша страна, каким будет наш народ, какой будет наша Церковь.

Поэтому я хотел бы благословить вас на продолжение вашего материнского подвига, на укрепление семейного благополучия, чтобы Господь хранил вас от всякого зла".

Далее Предстоятель Русской Православной Церкви напутствовал всех собравшихся. Отметив, что многодетные семьи обычно проживают в условиях скромного достатка, Святейший Владыка передал материальную помощь и пожелал им помощи Божией в семейной жизни.

В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл благословил её участников и вручил им подарки.

Русская линия