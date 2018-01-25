Русская линия
Сводка новостей от 25 января 2018

Украину ждут тяжёлые три года
До 2020 года Киев должен будет вернуть западным кредиторам 16 миллиардов долларов…

Гривна и долларУкраинским властям в последние годы с большим трудом удаётся брать кредиты у МВФ, который просто так денег не даёт и требует взамен проведения реформ и принятия определённых политических решений. Но отдавать эти долги будет ещё сложнее, и есть серьёзные опасения, что это вновь скажется на и без того невысоком благосостоянии украинских граждан.

Как сообщает УНИАН, правительство и Национальный банк Украины в 2018 — 2020 годах должны будут осуществить гигантские внешние выплаты на общую сумму 16 млрд долларов. Это не считая долга перед Россией в 3 млрд, который Киеву, скорее всего, также придётся отдать по решению Лондонского суда.

Но проблема в том, что таких денег у Украины сейчас нет, и поэтому Национальный банк намерен «для сохранения макрофинансовой стабильности Украины» продолжить брать кредиты у МВФ для того, чтобы отдать накопившуюся задолжность по прежним счетам.

В связи с этим Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году поступления по программе кредитования Международного валютного фонда составят 2 млрд долл., в то время как ранее НБУ прогнозировал получение двух траншей кредита на общую сумму 3,5 млрд долл. Также ожидается получение правительством кредитов от Европейского Союза и Всемирного банка.

Вопрос о том, когда Украина сможет отдать все эти кредиты, сейчас не стоит. Главное для Киева не допустить дефолта. Тогда есть надежда, что рано или поздно украинская экономика пойдёт вверх, и Украина сможет расплатиться со всеми своими кредиторами.

Русская линия

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