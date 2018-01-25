Русская линия
Сводка новостей от 25 января 2018

«Родить, нельзя убить!»
Центр защиты семьи Екатеринбургской епархии «Колыбель» объявил конкурс реальных историй о спасенных жизнях…

Нет абортам!Священноначалие Русской Православной Церкви по-прежнему считает борьбу за ограничение абортов в России и вывод их из системы обязательного медицинского страхования одной из своих самых актуальных задач, и потому в епархиях Русской Православной Церкви каждый день появляются всё новые инициативы, направленные против абортов.

Активная работа в этом плане ведётся в столице Урала Екатеринбурге, где центр защиты семьи «Колыбель» на днях объявил сбор реальных истории о том, как беременность не стала дорогой к аборту, а жизнь малыша, несмотря на жизненные проблемы и трудности, была спасена, и родителями было принято единственно правильное решение — рожать, сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

«Мы собираем истории исключительно для того, чтобы женщина, оказавшаяся в ситуации выбора, сделала его в пользу жизни своего ребёнка. Ваш опыт и ваша реальная история может стать значимой и ключевой для испуганной и колеблющейся женщины, сможет растопить её сердце и заставит остановиться и почувствовать ценность крошечной жизни своего малыша», — рассказала руководительница православного приюта для женщин с детьми «Нечаянная радость», координатор проекта Ирина Наврось.

Кто помог, поддержал вас в это непростое время? Что повлияло на ваше решение? Как сложилась ваша жизнь в новых обстоятельствах, как ребёнок вписался в семью? Происходили ли с вами какие-то чудеса и удивительные вещи? Ответы на эти вопросы, которые могут помочь описать свою историю.

В центре защиты семьи «Колыбель» подчёркивают, что истории можно присылать анонимно. Описать ситуацию может как мама, так и любой член семьи, знакомый с обстоятельствами (отец, бабушка, сестра, тётя), а также врач, ведущий кризисную беременность — тот человек, для которого появление новой, пусть ещё совсем маленькой и невидимой жизни, было не досадным недоразумением, а событием, за будущее которого нужно бороться.

Все работы примут участие в конкурсе эссе и будут выложены (без указания авторства) в группе ЦЗС «Колыбель» социальной сети «ВКонтакте». Интернет-голосование определит эссе, которое больше всего тронет сердце читателей.

Самые душевные и трогающие душу истории войдут в сборник, который выпустит Центр защиты семьи «Колыбель» в помощь врачам и консультантам, работающим с кризисными беременными в женских консультациях Екатеринбурга.

Истории можно присылать по адресу ЦЗС «Колыбель»: kolyb@bk.ru

Русская линия

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«Родить, нельзя убить!»
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