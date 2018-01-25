Патриарх Кирилл: Позиция Церкви по вопросу абортов остаётся неизменной: жизнь человека — это дар Божий, и потому она должна быть защищена с момента зачатия

24 января 2018 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», сообщает Патриархия.Ru.

Церемонии открытия предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой молились участники чтений.

Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В числе почетных гостей на церемонии в Государственном Кремлевском дворце присутствовали: первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Н.В. Федоров, первый зампред Госдумы А.Д. Жуков, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ С.В. Кириенко, глава МИД С.В. Лавров, министр образования О.Ю. Васильева, министр культуры РФ В.Р. Мединский, министр МЧС В.А. Пучков, министр внутренних дел РФ В.А. Колокольцев, первая заместительница министра образования и науки РФ В.В. Переверзева, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества А.Д. Беглов, глава Российской академии образования Л.А. Вербицкая, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики А.С. Горбенко и другие.

В зале находились более 6 тысяч человек: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи и духовенство Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и представители около 300 российских и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных организаций.

После краткого вступительного слова председателя Оргкомитета чтений, председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского Меркурия с докладом выступил Святейший Патриарх Кирилл, который обратил внимание на постепенное извращение понятия нравственности в мире.

«Если раньше говорили, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, то в настоящее время свобода тех, кто хочет жить и воспитывать детей в соответствии со своими традиционными религиозными нормами нередко попирается сторонниками так называемых либеральных ценностей, утверждающих, что абсолютной ценностью является свобода, а всё остальное — вторично. Всё чаще звучат призывы к пересмотру нравственных ценностей, в том числе имеющих евангельское основание, и даже к полному отказу от них», — отметил Его Святейшество.

«Мы видим, как в некоторых странах врач уже не имеет права отказаться от проведения аборта; как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый „брак“. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов „отец“ и „мать“ в пользу ублажающего слух однополых партнеров „родитель № 1“ и „родитель № 2“, а любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии, как-то было с одним из пасторов в одной из европейских стран. К сожалению, и в нашей стране миллионы верующих — православных, представителей иных христианских конфессий, мусульман, иудеев — вынуждены смиряться с тем, что заработанные ими деньги в виде налогов направляются на финансирование абортов», — обратил внимание участников чтений Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви также отметил, что в России «время от времени возникают инициативы, противопоставляющие защиту прав детей интересам семьи». «Вместо норм, основанных на традиционных для народов наших стран семейных и нравственных ценностях, предлагаются решения, копирующие зарубежные подходы к семейной политике. Законодательство, экономическая среда, система налогообложения, развитие систем образования и здравоохранения — всё это призвано поддерживать семьи, особенно молодые, способствовать воспитанию детей в духе любви, мира и уважения к традиции».

«Нельзя, конечно, не сказать и о проблеме абортов. Совместными усилиями Церкви, государства и общественных институтов многое удалось сделать, чтобы уменьшить масштабы этого поистине общенационального бедствия и продумать механизмы для решения проблемы. Особо хотелось бы отметить позитивный опыт создания сети центров кризисной беременности, которые уже спасают немало детских жизней. Эти центры начали создаваться в Церкви, а сейчас мы знаем, что они активно устрояются и государством. Позиция Церкви по вопросу абортов остаётся неизменной: жизнь человека — это дар Божий, и потому она должна быть защищена с момента ее начала, то есть с зачатия, и до естественной биологической смерти», — подчеркнул Его Святейшество.

Особо Патриарх Кирилл остановился на теме преподавания православной культуры в школах. «Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов на всех ступенях общего среднего образования. Мы многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку в самых широких слоях нашего общества. Задача воспитания новых поколений, знающих и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, уже принята в Стратегии развития воспитания, утвержденной Распоряжением Правительства в 2015 году», — отметил Патриарх.

В завершение официальной части был показан видеоролик «Будущее человечества. Будущее России», после чего состоялся концерт.

Трансляция пленарного заседания осуществлялась на телеканалах «Россия-24», «Союз», «Спас», на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru, а также на портале «Православное образование» и официальном сайте Рождественских чтений.

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