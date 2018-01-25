Русская линия
Сводка новостей от 25 января 2018

Будапешт настаивает на отказе Украины от насильственной украинизации населения
Глава МИД Венгрии ждёт от Киева юридических гарантий отказа от введения нового закона «Об образовании» без учёта мнения венгерского меньшинства в Закарпатье…

Петер СийяртоВенгрии нужны юридические гарантии неприменения Украиной нового закона «Об образовании» и только при условии достижения Киевом договоренности с венгерским нацменьшинством в Закарпатье, Будапешт перестанет чинить препятствия евроинтеграции Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто, сообщает УНИАН.

«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», — заявил Петер Сийярто.

Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев встал на путь насильственной украинизации населения и нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

В Будапеште подчеркнули, что заинтересованы в непременном решении этой проблемы, но пойдёт навстречу украинским властям только при условии учёта интересов украинских венгров.

«При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО», — добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого «геополитического» вопроса.

«Решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины», — заключил Сийярто.

Русская линия

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Будапешт настаивает на отказе Украины от насильственной украинизации населения
Глава МИД Венгрии ждёт от Киева юридических гарантий отказа от введения нового закона «Об образовании» без учёта мнения венгерского меньшинства в Закарпатье...

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