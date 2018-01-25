Глава МИД Венгрии ждёт от Киева юридических гарантий отказа от введения нового закона «Об образовании» без учёта мнения венгерского меньшинства в Закарпатье…

Венгрии нужны юридические гарантии неприменения Украиной нового закона «Об образовании» и только при условии достижения Киевом договоренности с венгерским нацменьшинством в Закарпатье, Будапешт перестанет чинить препятствия евроинтеграции Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто, сообщает УНИАН.

«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», — заявил Петер Сийярто.

Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев встал на путь насильственной украинизации населения и нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств.

В Будапеште подчеркнули, что заинтересованы в непременном решении этой проблемы, но пойдёт навстречу украинским властям только при условии учёта интересов украинских венгров.

«При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО», — добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого «геополитического» вопроса.

«Решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины», — заключил Сийярто.

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