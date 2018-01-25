Русская линия
Сводка новостей от 25 января 2018

Трамп попросил Эрдогана остановить войну против курдов, Эрдоган — не поставлять им оружие
Телефонные переговоры президентов США и Турции на фоне турецкой военной операции в Африне показали, что позиции двух стран всё более расходятся…

Курды на севере СирииПо данным некоторых иностранных СМИ, турецкие ВВС вчера продолжили наносить бомбовые удары по позициям курдов в Сирии, и в результате этого были убиты американские советники, которые находились в этом районе. Это якобы побудило главу США Дональда Трампа срочно набрать по телефону Анкару и заявить Эрдогану о необходимости остановить турецкую операцию против курдов.

Однако, даже судя по тому, как представили результаты этих переговоров в США и Турции, можно сказать, что ни к какому взаимопониманию союзники по НАТО не пришли. Стороны лишь обменялись требованиями: Трамп потребовал от Эрдогана остановить войну против курдов, Эрдоган заявил о необходимости прекратить курдам поставки американского оружия.

Более того, по данным агентства Anadolu, Анкара осталась крайне недовольна официальным сообщением, распространённым администрацией президента США по итогам телефонной беседы двух лидеров, сообщает ИТАР-ТАСС.

В пресс-релизе США отмечается, что Трамп «выразил обеспокоенность, что эскалация насилия в Африне может помешать достижению общих целей» двух стран в Сирии. Также глава Белого дома, согласно тексту отчёта, указал на «деструктивную и лживую риторику», звучащую в Турции в отношении США.

Anadolu, ссылаясь на источники в турецком правительстве, утверждает, что Трамп не говорил Эрдогану ни об «обеспокоенности из-за эскалации насилия», ни о «деструктивной и лживой риторике в Турции». Обсуждая операцию в Африне, президенты «только обменялись мнениями, и больше ничего», цитирует агентство свои источники. По второму пункту американская сторона якобы выразила лишь «беспокойство из-за наличия открытой критики США» в Турции.

В официальном отчёте о разговоре, распространённом канцелярией турецкого лидера, указывается, что Эрдоган заявил Трампу о «необходимости прекратить оказывать помощь со стороны США партии „Демократический союз“ и „Силам народной самообороны“». В документе Белого дома об этом не говорится, однако цитируемый Anadolu источник в руководстве Турции отметил, что Трамп в ответ на слова Эрдогана якобы сказал, что Вашингтон «не снабжал и не будет снабжать ДС и СНС оружием».

Всё это свидетельствует о том, что между Турцией и США продолжает возрастать недоверие. Турки серьёзно обижены на американцев за то, что те не учитывают их интересы в регионе, и готовы доказывать необходимость этого с оружием в руках. Вашингтон в связи с этим оказывается в непростом положении — воевать против турок (пусть и руками курдов) американцы не хотят, но и отказаться от своего главного союзника в Сирии — курдов — не могут.

Русская линия

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Трамп попросил Эрдогана остановить войну против курдов, Эрдоган — не поставлять им оружие
Телефонные переговоры президентов США и Турции на фоне турецкой военной операции в Африне показали, что позиции двух стран всё более расходятся...

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