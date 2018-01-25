В рамках отрывшихся вчера в Москве Рождественских чтений из уст священнослужителей Русской Православной Церкви не раз звучала мысль о том, что без серьёзного расширения преподавания «Основ православной культуры», в школе невозможно никакое нравственное воспитание подрастающего поколения.

В Церкви, в частности, обратили внимание, что ученики, которые не знают своей религиозной культуры, легко увлекаются всевозможными оккультными и околорелигиозными течениями, а также поддаются внушению злонамеренных людей или суицидальных движений, в результате чего мы имеем рост детских самоубийств и преступности.

Этот посыл становятся всё более актуальным на фоне последних ЧП в российских школах, где ученики, потерявшие всякие нравственные ориентиры, в погоде за геростратовой славой совершили ряд жестоких преступлений в виде нападений на школьников и учителей. В результате этих бесчеловечных действий серьёзно пострадали невинные люди.

«Православная культура должна быть адекватно представлена в сетке учебных часов на всех ступенях общего среднего образования. Мы многократно говорили об этом, встречая понимание и поддержку в самых широких слоях нашего общества. Задача воспитания новых поколений, знающих и разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности, уже принята в Стратегии развития воспитания, утвержденной Распоряжением Правительства в 2015 году», — заявил, касаясь этой темы, Святейший Патриарх Кирилл.

В ответ на это глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что власти понимают важность нравственного воспитания подрастающего поколения и серьёзно рассматривают вопрос расширения курса «Основы религиозной культуры и светской этики», сообщает РИА Новости. «Хочу сказать, что работа над его расширением и углублением продолжается. Рабочая группа работает», — сказала Васильева.

Ранее глава Министерства образования заявляла, что решение о расширении школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в целом принято, но окончательное решение будет принято после нескольких лет апробации.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», введённый в 2012 году по всей России для учащихся четвёртых классов, предусматривает изучение на выбор Основ православной, исламской, буддистской или иудейской культур. Кроме того, по желанию преподаются Основы всех мировых религиозных культур или основы светской этики. Курс ОРКСЭ изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю.

Русская линия