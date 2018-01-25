В открывшемся на днях экономическом форуме в Давосе между представителями Европы и США, как никогда, чувствовалась нервозность, причиной которой стала экономическая политика Дональда Трампа, выразившаяся в его лозунге «Америка превыше всего».

В связи с этим лидеры трёх ведущих стран ЕС — канцлерин Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Италии Паоло Джентилони выступили с резкой критикой американского протекционизма и стремления Вашингтона свернуть с пути построения глобализма в пользу своих национальных интересов.

Недовольство Европы вызвали такие действия США, как введение таможенных пошлин на солнечные батареи и стиральные машины, выход из международных торговых и климатических соглашений, таких как Транстихоокеанское партнерство и Парижское климатическое соглашение. Европейские лидеры также пытаются справиться с последствиями налоговой реформы Трампа, которая даёт преференции американским производителям, пишет InoPressa, приводя выдержки из европейских и американских газет.

Любопытно, но Трамп фактически стал для европейских лидеров кем-то вроде евроскептика, и аргументация против его экономического подхода была как две капли воды похожа на ту, что Меркель со товарищи использует во внутренней политике в ЕС.

По свидетельству Die Presse, в Давосе «присутствовал призрак надвигающейся торговой войны». Глава Италии Джентилони с пониманием высказался о желании некоторых политиков защитить национальную экономику и граждан, но сказал, что не следует переходить границы в этом вопросе, и США следует об этом помнить.

Точно так же Меркель дала понять: «Мы считаем, разобщенность ни к чему нас не приведёт. Мы должны сотрудничать, протекционизм в этой связи — неправильный ответ. Нужно набраться терпения и найти те решения, которые удовлетворили бы все стороны. Укрываться за якобы быстрыми решениями в духе протекционизма непозволительно».

Глава Германии назвала «очень важным» создание Европейского оборонного фонда, поскольку Европа привыкла «полагаться на США», но сейчас «США сосредоточились на самих себе».

Президент Макрон проявил более сдержанный антитрампизм, чем его европейские коллеги, поскольку он приглашен в Вашингтон в апреле, но и он посетовал на непредсказуемость США.

«Трамп непредсказуем, он стремится к эскалации, — сказал он в интервью швейцарскому телевидению. — Когда речь идет о мировой державе „номер один“, непредсказуемость может вызвать у людей беспокойство. Однако мне ни разу не доводилось уличить его в непоследовательности, когда речь заходила о важных целях и задачах».

Единой позиции главы трёх европейских государств придерживаются и в вопросе миграционной политики. По словам Меркель, «политика знает из истории: и Китайская стена, и вал Адриана, возведённый римлянами, со временем стали бесполезными». Следует сотрудничать с соседними государствами, а такие страны, как Сирия, являются соседями.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что европейские лидеры в собирается молча мириться с тем, что предпринимает Дональд Трамп, а это может грозить существенным охлаждением отношений между Европой и США.

Русская линия