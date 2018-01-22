В церковную проблему македонского раскола неожиданным образом вмешалась большая политика. На фоне конфронтации с Россией, в США и Европе опасаются, что Балканы могут стать местом, где продолжит расти влияние Москвы, а потому такие страны, как Сербия и Македония, необходимо срочно включить в состав военного блока НАТО. Тем самым будет существенно ограничен их суверенитет, и о каком-то серьёзном российском влиянии здесь можно будет забыть.

Такой эксперимент уже был проделан с Черногорией, и надо признать, весьма успешно. Черногорскому диктатору Джукановичу (так его ранее называли в Европе) простили все его грехи и в обмен на отказ от пророссийского курса тут же включили страну в Североатлантический альянс.

Теперь такая же перспектива рисуется и перед Македонией. Но проблема в том, что Греция до сих пор отказывается признавать самоназвание этого государства, и этот вопрос имеет также церковное звучание, ведь в Македонии существует самопровозглашённая Македонская православная церковь, которая ранее именовалась Охридской архиепископией Сербской Православной Церкви.

Чтобы решить церковную проблему европейские политики надавили на Болгарию и дали понять Софии, что они не будут против, если Болгарская Православная Церковь включит Македонию в свою юрисдикцию. Сербия ведь пока категорически отказывается проводить курс на вступление в НАТО.

Болгары, к сожалению, поддались этому давлению, и весь православный мир стал свидетелем неканонических действий Св. Синода Болгарской Православной Церкви, который согласился принять в свой состав македонских раскольников в обмен на их признание Болгарского Патриархата Матерью-Церковью.

По вопрос самоназвания Македонии серьёзное давление было оказано уже на Грецию, власти которой провели с македонскими коллегами целую серию переговоров и пришли к общему согласию.

Впрочем, в самой Македонии по этому поводу вспыхнули массовые акции протеста. Митингующие начали жечь флаги ЕС и призвать власти страны к расширению партнёрства с Россией, присоединению к Евразийскому экономическому союзу и отказу от стремления интегрироваться в НАТО, что, по их мнению, позволит сохранить македонскую национальную идентичность, сообщает Српска.Ru.

На днях в Скопье было заявлено о трансформации «Народного движения за Македонию» в партию «Единая Македония» во главе с Янко Бачевым и Стефаном Влаховым-Мицовым. Последний разъяснил, что их политобъединение будет бороться «за стратегическое партнерство с Россией по ряду причин: во-первых, русский народ, как славянский, близок нам по менталитету, языку, культуре, традиционным ценностям; во-вторых, только в союзе с Россий мы можем отстоять национальные интересы македонского народа: госнаименование, идентичность, территориальную целостность; в-третьих, с вхождением в Евразийский экономический союз повысится жизненный уровень македонского народа, будет искоренена безработица, мы получим энергетические и другие природные богатства на 50 процентов дешевле».

Действующие македонские власти не скрывают, что на них осуществляется беспрецедентное давление со стороны США и НАТО для того, чтобы к июльскому саммиту военно-политического блока был полностью урегулирован обозначенный вопрос с греками и открыта возможность для приглашения в альянс Македонии. Всё это, естественно, не осталось без внимания МИД России. Так, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров чётко отметил, что «эти усилия были долго в полуспящем состоянии и активизировались только тогда, когда США решили, что Македония должна быть в НАТО».

Действующий премьер-министр Македонии Зоран Заев, поняв, что данный вопрос раскалывает страну на несколько частей и способен привести к ухудшению внутриполитической ситуации, обозначил возможность организации общенационального референдума. «Вы видите, что идёт прозрачный процесс, — заявил Заев. — Мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме».

Следует отметить, что по вопросу названия РМ ещё с начала 1990-х годов ведутся активные переговоры при участии международного сообщества. Госнаименование, под которым страна была принята в 1993 году в ООН — Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ), не устраивает Афины. Греческая сторона настаивает на добавлении географического определения перед или после названия «Македония» (Северная, Верхняя, Вардарская, Новая, Скопье), а греческие националисты вообще запрещают использовать данный термин, обозначая своих соседей в качестве «скопьян» или «вардарцев».

В Греции в воскресенье также прошли массовые акции протеста, задачей которых является давление на официальные Афины в целях недопущения каких-либо уступок Скопье в вопросе госнаименования и запрещения использования термина Македония. Только в Салоники в эти дни прибыло 500 автобусов и порядка 30 тысяч демонстрантов. Здесь в центре города развернуты баннеры с надписью «Македония — это Греция».

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