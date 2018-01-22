Своей ставкой на курдов в Сирии и намерением создать на их основе новые антиасадовские силы американцы серьёзно разозлили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и хотя он также выступает против Асада, а Пентагон поспешил опровергнуть утечки о своих планах в Сирии, Эрдоган не поверил американцам и решил уничтожить саму возможность усиления курдов на сирийско-турецкой границе, провозгласив против курдов военную операцию.

Турецкий президент утверждает, что операция против сирийских курдов продлится недолго. Тем не менее, наблюдатели сообщают об ожесточённых боях между турецкими войсками и курдскими отрядами, пишет «Немецкая волна».

Эрдоган также посоветовал курдам «не надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию». По словам Эрдогана, курдские организации «Отряды народной самообороны», Рабочая партия Курдистана (PKK) и партия «Демократический союз» (PYD) будут уничтожены турецкой армией.

В воскресенье турецкие войска вторглись на территорию района Африн, чтобы вытеснить оттуда силы YPG. В то же время турецким подразделениям пока не удалось продвинуться — продолжаются ожесточенные бои с курдскими отрядами.

Также сообщается, что турецкая сторона открыла несколько пунктов пересечения границы для людей, которые хотят покинуть район боевых действий. Турецкую армию поддерживают союзные подразделения «Свободной сирийской армии» (FSA). По словам ее представителя, к операции присоединятся около 25 тысяч бойцов FSA.

В Берлине и Париже после начала турецкого наступления на сирийский регион Африн призвали к скорейшему прекращению боев. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 21 января заявил о «неисчислимых рисках» военного противостояния. «Обе стороны, сражающиеся друг против друга, приложили большие усилия в борьбе против террора ИГ. Дальнейшая вооруженная конфронтация — это последнее, что нужно Сирии», — пояснил Габриэль.

Французская глава вооруженных сил Флоранс Парли заявила, что бои должны быть остановлены. Она призвала стороны вернуться к борьбе с терроризмом. Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан потребовал созыва заседания Совета Безопасности ООН.

С протестом против действий Турции выступил и президент Сирии Башар Асад, заявивший о нарушении сирийского суверенитета. Однако, в последние годы его так часто нарушали самые разные страны, что теперь на это никто не обращает никакого внимания.

В США, действия которых вызвали эту военную операцию Турции, сейчас усиленно стараются показать, что Вашингтон якобы контролирует ситуацию. Но всем уже очевидно, что это хорошая мина при плохой игре. США не могут открыто выступить против своего союзника по НАТО в лице Турции, но именно он сейчас разрушает американскую политику в Сирии.

Курды — это главный оплот, на который пытались опереться США в этой арабской республике, чтобы в дальнейшем сместить Асада. Но оказалось, что воевать они вынуждены против союзной Америке Турции.

В Москве пока весьма сдержанно комментируют действия турецких властей. Российские военные заранее вывели свой контингент из Африна и внимательно наблюдают за происходящим.

Русская линия