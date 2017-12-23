Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радио «Радонеж» подверг резкой критике положение дел в современной российской школе и призвал в связи с этим верующих родителей выбирать для своих детей домашнее образование.

В связи с этим у отца Димитрия состоялся следующий диалог со своим соведущим радиопрограммы отцом Александром Березовским:

О. Александр: — Как переубедить сестру, которая отдала полуторагодовалую дочь в садик безо всякой причины (в деньгах они не нуждаются, а она спешит выйти на работу)?

О. Дмитрий: — Понятное дело. На работе и чаёк можно попить, и посплетничать, и кофточку новую показать. А ребёнок? Кричит, корми его, стирай, меняй ползунки. Но она не понимает, что ежедневные наблюдения за младенцем поинтереснее кофточек. Человек не развит. Потом будет удивляться. Потому что в самый важный момент ребёнка предали. Это сыграет потом, очевидно же. Животные своих детёнышей не бросают, а люди бросают. А ещё больше делают абортов. Такого мы в животном мире не знаем. Как можно не любить то, как улыбается ребёнок, как развивается?

О. Александр: — Господь желает, чтобы в каждом человеке мы видели образ Божий и относились как к образу Божьему. А человек порой полностью искажает этот образ в себе. Как разглядеть под тем, что есть — то, что Бог вложил?

О. Дмитрий: — А зачем разглядывать? Чтобы пожалеть и не злиться? Это можно делать и без разглядываний. Какие-то всё странные пожелания. А как мне в младенце разглядеть будущего Суворова? Зачем?

О. Александр: — Не вредно ли для ребёнка составление портфолио, которое так активно требует школа? Подпитка для тщеславия — вот что это, хорошего принести она не может. Каково Ваше мнение?

О. Дмитрий: — Я согласен с этим. В школе все эти требования составлены людьми, которые ничего не понимают в христианской аскетике. Во всяком случае, я смотрел конкурс «Синяя птица», и мне совершенно ясно видно, какой вред участие в нём наносит детям. Но те взрослые, которые это затевают, думают только о деньгах, все умиляются, а что при этом чувствует ребёнок — никого не волнует. А ещё кто-то может видеть благо в этом ужасе!

О. Александр: — Сейчас детей усиленно учат выражать своё мнение.

О. Дмитрий: — Наша школа устроена так, чтобы дать человеку навыки, которые окончательно погубят его душу. Если бы я был директором, я бы весь этот строй поменял. Но это невозможно. Поэтому лучший способ — домашнее воспитание и образование. Просто воспитание важней, а школа даёт антивоспитание.

О. Александр: — Родители вынуждены работать, чтобы содержать семью, тогда где найти на это время?

О. Дмитрий: — Папа должен работать, а мама должна быть с детьми. А потом есть ещё куча родственников, и нужно просто это организовать. А все хотят идти лёгким путём, а вырастить ребёнка трудно.

Русская линия