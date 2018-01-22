В Оптиной пустыни начались приготовления к погребению наместника, управлявшего обителью 27 лет…

22 января 2018 года на 79-м году жизни после тяжёлой болезни отошёл ко Господу наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь архимандрит Венедикт (Пеньков), сообщает пресс-служба Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Архимандрит Венедикт возглавлял Оптину пустынь с 1990 года. В последние годы он страдал от тяжёлой болезни. При этом отец Венедикт находил силы укреплять и поддерживать своих братьев и мирян, проявляя искреннюю христианскую доброту и заботу.

Батюшка до последних дней радел о судьбе России и сильно переживал из-за того, что происходит на Украине.

9 января 2018 года архимандрит Венедикт перенёс сложную операцию по ампутации ноги на фоне развившегося сахарного диабета — начались послеоперационные осложнения. 19 января здоровье батюшки резко ухудшилось, и 22 января он отошёл ко Господу.

«Со Святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, архимандрита Венедикта, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная», — говорится в сообщении на сайте Оптиной пустыни.

Архимандрит Венедикт (в миру Владимир Андреевич Пеньков) родился 24 июня 1939 года. Окончил Московскую духовную семинарию, а в 1973 году ― Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1970-е годы был насельником Троице-Сергиевой лавры.

В 1990 году пострижен в монашество в Троице-Сергиевой лавре с наречением имени Венедикт в честь прп. Венедикта Нурсийского.

В 1990 году назначен наместником Оптиной пустыни с возведением в сан архимандрита.

В 2016 году написал прошение о почислении на покой, которое не было удовлетворено.

Русская линия