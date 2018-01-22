Как бы антипатриотично это не выглядело в глазах украинских националистов, но когда речь заходит об обмене пленными и возвращении на родину украинских военных, оказавшихся в плену в Донецке и Луганске, украинские власти вынуждены обращаться за помощью не к поддерживаемому ими лже-патриарху Филарету Денисенко, а к духовенству УПЦ и лично Блаженнейшему митрополиту Онуфрию.

Благодаря своей миротворческой позицией Украинская Православная Церковь сумела сохранить своё влияние и доверие к себе, как на самой Украине, так и на Донбассе, и поэтому президент Украины Пётр Порошенко 20 января 2018 года пригласил к себе в Администрацию Президента Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

В состоявшихся переговорах также приняла участие представительница президента в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на president.gov.ua.

Присутствующие обсудили дальнейшие шаги по налаживанию процесса обмена пленными, первый этап которого состоялся накануне Рождества Христова.

Во время встречи Пётр Порошенко поблагодарил Украинскую Православную Церковь за освобождение пленных и за предоставление гуманитарной помощи.

Усилиями Украинской Православной Церкви 27 декабря 2017 года из плена были освобождены 73 украинских военных. Позже освобождённые из плена и их родные поблагодарили Блаженнейшего владыку и попросили помощи в освобождении тех, кто ещё остался в плену.

Блаженнейший митрополит Онуфрий, в свою очередь, подтвердил готовность Украинской Православной Церкви и в дальнейшем совершать посредническую миссию в обмене пленных. «Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, он хочет этой свободы», — сказал Блаженнейший владыка.

В свете состоявшихся переговоров есть надежда, что украинские власти, наконец, прекратят попустительствовать нападкам украинских националистов на верующих УПЦ и начнут пресекать нападения на храмы канонической Церкви представителей раскольничьего «Киевского патриархата».

Русская линия