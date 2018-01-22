Посол Сербии в России сообщил, что силами албанских националистов в крае были разрушены более 140 храмов и монастырей Сербской Православной Церкви…

Европа, военной силой способствовавшая отделению Косово от Сербии и затем признавшая независимость этого самопровозглашённого края, несёт полную ответственность за то, что сегодня там происходит. Однако европейские политики, провозглашающие главной своей ценностью права человека, многие годы откровенно не замечают притеснения сербов и уничтожения сербского наследия в крае. Об этом в четверг заявил посол Сербии в РФ Славенко Терзич в ходе премьеры документального фильма «Косово: момент в цивилизации», прошедшего в МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

По его словам, в Косово не только систематически нарушаются права сербского населения, но делается всё, чтобы уничтожить любое упоминание о том, что здесь когда-то жили сербы. Так, только с 17 по 19 марта 2004 года в Косово албанские боевики разрушили и сожгли 25 православный церквей и монастырей, среди которых и средневековые памятники архитектуры, находившиеся под защитой ЮНЕСКО. И этот процесс продолжается до сих пор.

Всего с 1999 года в сербском крае Косово и Метохия разрушениям подверглись более 140 храмов и монастырей Сербской Православной Церкви. Речь идёт о самой значительной культурной катастрофе в Европе после Второй мировой войны.

«Мы видим сегодня настоящую драму и нашего культурного наследия и нашего народа в этом историческом крае Сербии. К сожалению, весь мир, и прежде всего западный мир, смотрит на эту драму, эту трагедию с определенным равнодушием», — сказал Терзич.

Такое равнодушие европейских политиков, а также продолжающиеся расправы с сербами в Косово заставляют сербские власти возвращаться к мысли о возможной военной операции по ликвидации албанского Косово. А это может привести к затяжному кровопролитному конфликту в самом центре Европы, втянутыми в который могут оказаться целый ряд великих держав.

Русская линия