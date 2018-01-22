Еврейские власти считают тревожным, что по итогам 2017 года в стране было зафиксировано двукратное увеличение числа антисемитских инцидентов…

Распространение идеологии национализма на Украине в 2017 году привело к резкому росту не только числа инцидентов против канонической УПЦ, но и против еврейских организаций, на что обратили пристальное внимание в Израиле, сообщает РИА Новости.

В прошедшем году на Украине наблюдался двухкратный рост числа антисемитских инцидентов. Об этом говорится в 72-страничном документе, который опубликовало министерство по делам диаспоры.

Более того, Украина названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, иудейских святынь и общинных институтов.

«На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистические движения прошлого и их лидеров, ответственных за убийства и изгнания евреев», — отмечается в документе.

«Это второй год подряд, когда на Украине фиксируется наибольшее в бывшем СССР число заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов, таких как кладбища, мемориалы жертв Холокоста, общинные здания», — отмечают еврейские власти.

В вину украинским властям авторы доклада ставят недостаточно жесткую реакцию на проявления антисемитизма, которые, по их данным, часто проходят по статье «хулиганство» и не рассматриваются как «преступления на почве ненависти». Одним из результатов этого стал феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников.

Исследователи также отмечают, что среди украинских политиков, причём уже не только маргинального толка, мишенью для нападок всё чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов.

«Если после революции общественные деятели еврейского происхождения назначались на самые высокие посты в новых структурах власти, то сейчас еврейство этих людей воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране. Более того, руководители-неевреи зачастую воспринимаются улицей как «скрытые евреи», — сказано в докладе.

Его авторы критикуют деятельность Института национальной памяти во главе с Владимиром Вятровичем, который занимается реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года.

«Реакция националистических элементов на еврейские протесты против этого включает призывы к тому, чтобы изгнать евреев с Украины или, по крайней мере, напомнить им, кто хозяин в стране. Помимо этого, звучат утверждения, что ущерб, нанесённый евреям, был легитимным действием в свете их причастности к бедам украинского народа, особенно большому голоду, „Голодомору“, 1932−33 годов без упоминания о еврейских гражданах, также ставших его жертвами», — говорится в документе.

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