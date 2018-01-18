Верховная Рада приняла закон о «временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» — ни слова о Минских соглашениях в нём нет…

На Украине по-прежнему сильна «партия войны», и на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что никакого замирения на Донбассе в ближайшие годы не будет. Связано это с тем, что в Киеве не хотят вести переговоры с Донецком и Луганском и открыто заявляют о том, что на этих территориях существуют только террористы и российская армия. А это значит, что разговаривать там не с кем, и соответственно война на востоке Украине не закончится до тех пор, пока Москва не выведет оттуда свои войска.

Об этом говорится в законе, который сегодня был принят Верховной Радой Украины. Он носит официальное название «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163), сообщает УНИАН.

Ни слова о Минских соглашениях в принятом законе нет, а это значит, что Киев фактически поставил крест на их выполнении.

За данное решение проголосовали 280 народных депутатов. В частности, за закон проголосовали 123 депутата от «Блока Петра Порошенко», 76 от «Народного фронта», 17 от Радикальной партии Ляшко, 22 от «Самопомочи» и 15 от «Батькивщины». В то же время, фракция «Оппозиционного блока» не голосовала в полном составе.

В принятом законе говорится, что вооруженная агрессия Российской Федерации началась с необъявленных и скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации, а также путём организации и поддержки террористической деятельности. В законе не выписана дата оккупации, но есть ссылки на ранее принятый закон, где такой датой определено 20 февраля 2014 года.

Временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль.

В законе сказано, что границы и перечень районов, городов, посёлков и сёл, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, определяются президентом Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права, являющимися незаконными, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным.

Ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесённый государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.

Согласно закону, лица, участвующие в вооруженной агрессии РФ или привлеченные к участию в оккупационной администрации России, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права.

Согласно закону, факт окончательного вывода и полного отсутствия всех вооруженных формирований Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях устанавливается министром обороны Украины и министром внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины, который исключительно на этом основании принимает соответствующее решение.

Законом определено, что въезд лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезд лиц, перемещение товаров с таких территорий осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда. При этом предусмотрено, что порядок въезда лиц, перемещения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий определяется Кабинетом министров Украины.

В заключительных и переходных положениях предусмотрено, что этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Президент Украины Пётр Порошенко уже заявил, что он намерен подписать этот закон в самое ближайшее время.

Русская линия