Фильм был запрещён к показу по формальной причине, однако верующие УПЦ приветствуют это решение…

Кощунственный фильм Алексея Учителя «Матильда», который вопреки протестам Русской Православной Церкви был показан в российских кинотеатрах, на Украине оказался запрещён к показу.

Верующие Украинской Православной Церкви, также как и их собратья в России, выступали против показа этого скандального кино, в котором подвергается поруганию святая Царская семья и лично Государь Николай II.

И хотя украинские власти запретили показ фильма по формальной причине (из-за того, что в создании фильма принимал участие музыкант, который находится в так называемом «чёрном списке»), тем не менее, такое решение украинских властей нельзя не приветствовать.

О запрете показа фильма на Украине сообщил член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Фильм на Украине не будет показан ни в одном кинотеатре. Впрочем, даже если бы показ состоялся, нет никаких сомнений, что он полностью бы провалился. Ведь даже в России, где этому проекту была посвящена огромная пиар-кампания, фильм не вызвал большого интереса зрителей, а те, кто всё же посмотрел это кино, оказались разочарованы.

Русская линия