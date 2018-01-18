|Сводка новостей от 18 января 2018
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Сегодня крещенский сочельник
Митрополит Саратовский Лонгин: Купание в крещенской проруби в пьяном виде, скорее, вызовет гнев Божий, чем принесёт что-то доброе
Владислав Шапша: Надо дать возможность детям познакомиться с Православием, ничего при этом не навязывая
На Житомирщине священник с паствой вернулся из раскола в лоно канонической Церкви
Украина официально признала Россию страной-агрессором и оккупантом
Патриарх Сербский Ириней: «Выстрел в Оливера Ивановича — это выстрел в сербов и Сербию»
Этот день в Русской истории