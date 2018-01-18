Русская линия
Сводка новостей от 18 января 2018

На Украине запретили показ кощунственного фильма Алексея Учителя
Фильм был запрещён к показу по формальной причине, однако верующие УПЦ приветствуют это решение…

Режиссёр Алексей УчительКощунственный фильм Алексея Учителя «Матильда», который вопреки протестам Русской Православной Церкви был показан в российских кинотеатрах, на Украине оказался запрещён к показу.

Верующие Украинской Православной Церкви, также как и их собратья в России, выступали против показа этого скандального кино, в котором подвергается поруганию святая Царская семья и лично Государь Николай II.

И хотя украинские власти запретили показ фильма по формальной причине (из-за того, что в создании фильма принимал участие музыкант, который находится в так называемом «чёрном списке»), тем не менее, такое решение украинских властей нельзя не приветствовать.

О запрете показа фильма на Украине сообщил член экспертного совета при Госкино книгоиздатель Дмитрий Капранов, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Фильм на Украине не будет показан ни в одном кинотеатре. Впрочем, даже если бы показ состоялся, нет никаких сомнений, что он полностью бы провалился. Ведь даже в России, где этому проекту была посвящена огромная пиар-кампания, фильм не вызвал большого интереса зрителей, а те, кто всё же посмотрел это кино, оказались разочарованы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Сегодня крещенский сочельник
Православные христиане готовятся к празднованию Крещения Господня...

Митрополит Саратовский Лонгин: Купание в крещенской проруби в пьяном виде, скорее, вызовет гнев Божий, чем принесёт что-то доброе
Глава Саратовской митрополии рассказал, как необходимо относиться к крещенским купаниям и как лучше встретить Крещение Господне...

На Украине запретили показ кощунственного фильма Алексея Учителя
Фильм был запрещён к показу по формальной причине, однако верующие УПЦ приветствуют это решение...

Владислав Шапша: Надо дать возможность детям познакомиться с Православием, ничего при этом не навязывая
В целях духовно-нравственного воспитания детей в школах Обнинска предложили проводить «единый день священника»...

На Житомирщине священник с паствой вернулся из раскола в лоно канонической Церкви
Возвращение прихода произошло спокойно — в отличие от раскольников, никто храм со стороны УПЦ силой не захватывал...

Украина официально признала Россию страной-агрессором и оккупантом
Верховная Рада приняла закон о «временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» — ни слова о Минских соглашениях в нём нет...

Патриарх Сербский Ириней: «Выстрел в Оливера Ивановича — это выстрел в сербов и Сербию»
Предстоятель Сербской Православной Церкви выразил уверенность, что убийство лидера косовских сербов не заставит их оставить этот некогда цветущий сербский край...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем художника-баталиста Н.С.Самокиша...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика