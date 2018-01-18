Русская линия
Сводка новостей от 18 января 2018

Митрополит Саратовский Лонгин: Купание в крещенской проруби в пьяном виде, скорее, вызовет гнев Божий, чем принесёт что-то доброе
Глава Саратовской митрополии рассказал, как необходимо относиться к крещенским купаниям и как лучше встретить Крещение Господне…

Митрополит Саратовский и Вольский ЛонгинГлава Саратовской митрополии митрополит Саратовский и Вольский Лонгин призвал крещённых в Русской Православной Церкви россиян с благоговением и должным вниманием отнестись к празднику Крещения Господня и не ограничивать себя только купание в крещенской проруби, а прийти в храм на праздничные богослужения сегодня вечером и завтра утром. Об этом владыка заявил в интервью порталу «Православие и современность».

Что касается традиции купания на Крещение, то владыка отметил, что «эта традиция росла и ширилась на моих глазах» и «раньше этого почти не было». «У других православных народов — греков, сербов, болгар — тоже практикуются особые крещенские благочестивые купания, я их видел своими глазами. У них все молодые мужчины идут на реку или на море, совершают молебен, а потом архиерей или священник берет крест и бросает его на самое глубокое место, а собравшаяся толпа кидается в воду. Тот, кто этот крест нашёл и вытащил, потом герой целого года», — рассказал архипастырь.

«У нас эти купания приобрели массовость уже на наших глазах, в последние двадцать пять лет. В этом опять же нет ничего плохого, если человек понимает место этого внешнего обычая в жизни Церкви и в своей собственной жизни. Если же эти купания становятся для человека суррогатом церковности, если он считает, что „искупался на Крещение — всё, грехи смыл, больше ничего не нужно“, и ещё хуже — если люди при этом выпивают для храбрости — это, конечно, профанация праздника. Это очень плохо и, скорее, вызовет гнев Божий, чем принесёт что-то доброе», — подчеркнул владыка Лонгин.

Русская линия

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