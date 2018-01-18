Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит утром во вторник в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение «Свобода, демократия и правосудие» и поплатился за это жизнью, сообщает РИА Новости.

Власти Сербии уже выразили свой протест по этому поводу. В ОБСЕ также потребовали расследовать убийство Ивановича. Выразил свои соболезнования родственникам погибшего и Предстоятель Сербской Православной Церкви Святейший Патриарх Ириней, который выразил надежду, что это дерзкое преступление не приведёт к новому исходу сербов из края.

«Многие были вынуждены покинуть территорию Старой Сербии (Косово и Метохии). Иванович терпел давление, и был подвергнут тяжелейшим испытаниям. Хотя он и мог оставить свою землю, не хотел этого делать любой ценой. К сожалению, он не сделал этого даже ценой собственной жизни», — отметил Патриарх Ириней.

Святейший Владыка назвал погибшего «самым светлым примером нашего народа». «Выстрел в Оливера Ивановича — это выстрел в сербов и Сербию», — заявил Предстоятель, выразив соболезнования близким погибшего и пожелав мира сербам в Косово.

Иванович был арестован властями самопровозглашенного Косово в январе 2014 года вместе с ещё четырьмя косовскими сербами по обвинению в военных преступлениях над албанским населением края в 1999 и 2000 годах. Судебный процесс начался в декабре 2014 года, причём Ивановичу было отказано в освобождении из-под ареста на время разбирательства. 7 августа 2015 года экс-министр начал голодовку в знак протеста и через неделю был помещён в больницу по состоянию здоровья.

В январе 2016 года он был признан судом самопровозглашенной республики Косово виновным в военном преступлении 14 апреля 1999 года и осуждён на 9 лет лишения свободы. Апелляционный суд в Приштине в феврале 2017 года выпустил Ивановича под домашний арест и назначил повторное разбирательство по прежним обвинениям. В ожидании процесса он активно занимался политикой.

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