Возвращение прихода произошло спокойно — в отличие от раскольников, никто храм со стороны УПЦ силой не захватывал…

На Житомирщине священник с паствой вернулся из раскола в лоно канонической Церкви

Попытки представителей «Киевского патриархата» представить, что на Украине сегодня происходит массовый переход приходов канонической Украинской Православной Церкви в раскол, наталкиваются на факты, которые полностью опровергают это утверждение. Никакого массового перехода на Украине не происходит, более того, в каноническую Церковь возвращаются люди, которые ранее ушли в «Киевский патриархат».

Подобный случай, в частности, произошёл в Овручской епархии. 14 января 2018 года в Покровском храме города Коростеня искреннее покаяние в грехе раскола принёс священник «Киевского патриархата» Анатолий Василенко, сообщает сайт «Союза православных журналистов».

В присутствии митрополита Овручского и Коростенского Виссариона отец Анатолий публично огласил своё покаянное письмо и попросил принять его вместе с прихожанами в каноническую Церковь, сообщает Ovruch.church.ua.

Как отметил ушедший в раскол священник, читая богословскую литературу, он осознал свой тяжкий грех — служение в «Киевском патриархате», а также понял, что существует только одна каноническая Церковь Христова.

«Я ещё больше понял, что так называемый „Киевский патриархат“ не является канонической Церковью, неслучайно их не признает ни один Патриархат Поместных Церквей всего мира со своими Священными Синодами и всеми архиереями. Понимая это, я осознал, что всё это серьёзно и надо будет отвечать перед Богом. Поэтому искренне прошу принять моё покаяние и принять меня в лоно канонической Церкви», — говорится в покаянном письме.

Как отметили в Овручской епархии, покаяние в расколе принесено «сознательно, с большинством прихожан». «Церковь Христова радуется о возвращении ещё одного раскольнического священника», — сказано в сообщении пресс-службы епархии.

Русская линия