Владислав Шапша: Надо дать возможность детям познакомиться с Православием, ничего при этом не навязывая

12 января 2018 года состоялось заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Администрации города Обнинска, в ходе которого прозвучал целый ряд актуальных предложений по сотрудничеству Церкви и школьного сообщества, сообщает пресс-служба Администрации Обнинска.

Открыл заседание глава Калужской митрополии митрополит Калужский и Боровский Климент. «У нас на Руси приоритетом всегда был нравственный закон. Такую ментальность наши предки сформировали за века под влиянием Православия. А чтобы её иметь сегодня — необходима вера, — сказал владыка Климент. — Мы должны помочь нашей молодежи максимально уяснить правила и нормы жизни в России, полюбить нашу страну и культуру. А для этого нам важно объединить наши усилия по работе с подростками».

Далее на совете выступили представители педагогической и культурной сферы.

Так, руководительница городского методического объединения учителей духовно-нравственного образования и воспитания, заместительница директора по внеурочной деятельности НОУ СОШ «Чаша» Марина Русецкая и заведующая библиотекой № 1 Марина Никонова рассказали о работе своих учреждений и планах на 2018 год.

«Муниципальные библиотеки определяют деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей, как одно из приоритетных направлений своей работы. Для этого мы используем разнообразные формы», — отметила Марина Никонова.

Далее выступила заместительница директора духовно-просветительского центра «Вера, Надежда, Любовь» монахиня София (Ищенко). Она отметила, что работа в городе ведётся большая, но этого всё же недостаточно. И для большей эффективности необходимо объединить усилия двух духовно-просветительских центров, городских школ и Администрации Обнинска.

На заседании Координационного совета прозвучало несколько предложений: организовать постоянно действующий семинар для педагогов и родителей с представителями духовенства; проводить «единый день священника» в школах, а также консультационные встречи-беседы с духовенством преподавателей предмета «Основы православной культуры». Митрополит Климент выразил готовность самому провести такую встречу.

Глава Администрации Обнинска Владислав Шапша попросил включить эти предложения в протокол заседания. «Много пищи для размышлений мы получили сегодня. Есть определённый результат и много предложений, которые прозвучали на совете, — резюмировал Владислав Шапша. — И надо дать возможность детям познакомиться с Православной Церковью, ничего при этом не навязывая. Я прошу Управление образования продолжать ту работу, которая уже начата с родителями, детьми и педагогами. Давайте предоставим им свободу выбора».

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