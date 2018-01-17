Не так давно глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявил, что позиция Евросоюза по поводу антироссийских санкций, снятие которых увязывается только с полным выполнением Минских соглашений, нереалистична и ведёт к тупику, а потому Европе следует подумать о поэтапном снятии антироссийских санкций в ответ на выполнение Минских соглашений.

Это предложение было со скепсисом воспринято в восточных странах ЕС. Однако, нашло понимание в Венгрии, а также в Австрии, сообщает РИА Новости.

Так канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в выполнении Минских соглашений вполне уместна и разумна.

«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации, о которых говорил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер», — сказал австрийский канцлер.

Курц подчеркнул, что «мир в Европе может быть только с Россией» в качестве партнёра, а не в качестве оппонента.

И хотя пока большинство стран-членов ЕС не разделяют этот тезис, есть надежда, что Европа постепенно откажется от своей антироссийской политики и вернётся к конструктивному диалогу с Москвой. Правда, сколько для этого может понадобиться времени, сегодня никто не скажет.

Русская линия