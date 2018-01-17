Себастьян Курц поддержал предложение Зигмара Габриэля
Канцлер Австрии считает, что антироссийские санкции должны сниматься ЕС поэтапно при выполнении Минских соглашений…
Не так давно глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявил, что позиция Евросоюза по поводу антироссийских санкций, снятие которых увязывается только с полным выполнением Минских соглашений, нереалистична и ведёт к тупику, а потому Европе следует подумать о поэтапном снятии антироссийских санкций в ответ на выполнение Минских соглашений.
Это предложение было со скепсисом воспринято в восточных странах ЕС. Однако, нашло понимание в Венгрии, а также в Австрии, сообщает РИА Новости.
Так канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что поэтапная отмена антироссийских санкций при прогрессе в выполнении Минских соглашений вполне уместна и разумна.
«ЕС должен настаивать на прогрессе в украинском конфликте, в реализации Минских соглашений. В случае прогресса желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы создать стимулы для дальнейшего улучшения ситуации, о которых говорил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер», — сказал австрийский канцлер.
Курц подчеркнул, что «мир в Европе может быть только с Россией» в качестве партнёра, а не в качестве оппонента.
И хотя пока большинство стран-членов ЕС не разделяют этот тезис, есть надежда, что Европа постепенно откажется от своей антироссийской политики и вернётся к конструктивному диалогу с Москвой. Правда, сколько для этого может понадобиться времени, сегодня никто не скажет.