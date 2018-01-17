Один из главных организаторов обмена пленными, который впервые за долгое время прошёл на Донбассе 27 декабря 2017 года, Виктор Медведчук выступил с критикой законопроекта о реинтергации Донбасса, который вчера рассматривался в Верховной Раде Украины.

По его словам, этот закон не имеет ничего общего с реальной реинтеграцией Донбасса, а лишь провоцирует продолжение вооружённого конфликта на востоке Украины.

«„Партия войны“ не скрывает, что хочет возвращать не людей, а территории, что намерена проводить зачистки, воевать до победного конца. Что касается этого законопроекта, то его проталкивают те, кто заинтересован в продолжении конфликта. А это крайне опасная позиция, поскольку, как сказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (и я с ним совершенно в этом согласен), конфликт на востоке Украины не является замороженным, а выглядит пожароопасным», — заявил Виктор Медведчук в интервью газете «КП в Украине».

«Задайте себе вопрос: что демонстрирует официальный Киев, выдвигая подобные инициативы? Какой сигнал власть подаёт жителям Донбасса? Блокада региона, дискриминационная „языковая“ статья, закон о деоккупации (который провластные политики цинично называют „законом о реинтеграции“) — всё это ставит крест на возвращении Донбасса в Украину и Украины на Донбасс», — отметил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что «принятие закона, в котором имеет место признание России „государством-агрессором“, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы „нормандской четверки“) на непризнанные республики в вопросах реализации Минских соглашений».

«Я неоднократно говорил, что Минские соглашения — это формат договоренностей, которому нет и не может быть альтернативы. И его поддерживают не только в Берлине, в Париже, в Москве и Киеве (к сожалению, далеко не все), но поддерживают и в Брюсселе, и в Вашингтоне, — отметил украинский политик. — Когда речь идёт о моём видении того, как этот формат влияет на эффективность процесса мирного урегулирования на Донбассе, я могу сказать, что Украина должна действовать через договоренности с Россией, которая имеет влияние на непризнанные республики. Да, в соответствии с Минскими соглашениями. Да, в рамках „нормандского формата“. Но прямой диалог крайне необходим. Я сторонник таких переговоров».

По словам Виктора Медведчука, «любые договоренности, которые будут достигнуты Украиной с Россией по вопросу мирного урегулирования будут встречены аплодисментами и в Германии, и во Франции, и в Брюсселе, и в Вашингтоне». «И поэтому для того, чтобы приблизить время, когда Украина смогла бы вернуться на Донбасс, а Донбасс — в Украину, нужен прямой переговорный процесс между Киевом и Москвой. Только он, на мой взгляд, может обеспечить мирное урегулирование на Донбассе. И чем раньше это все осознают, в том числе и „партия войны“ в Украине, тем быстрее мы сможем приблизить реальный мир на Донбассе».

Русская линия