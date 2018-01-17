Приозерский городской суд Ленобласти признал его виновным в педофилии, в ближайшее время его дело рассмотрит священноначалие…

Приозерский городской суд Ленинградской области огласил сегодня приговор обвиняемому в педофилии священнику Глебу Грозовскому, дело которого расследовалось более четырёх лет, сообщает Интерфакс-Религия.

«Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным <…> и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — провозгласила судья Людмила Яшина.

При этом Грозовскому зачли нахождение под арестом с сентября 2014 года. Также судья постановила, что он должен выплатить по 400 тысяч рублей каждой из семей трёх потерпевших.

Выступая 10 января с последним словом, отец Глеб заявил, что, по его мнению, «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение». Текст последнего слова распространила защита священника.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить отца Глеба Грозовского к 15 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на 12 лет.

По версии следствия, летом 2011 года на территории православного детского лагеря, расположенного на острове Коневец Приозерского района Ленобласти, о. Глеб Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нескольких детей, не достигших 14-летнего возраста. Аналогичные действия, по данным следствия, о. Глеб Грозовский совершил в июне 2013 года на территории Греции в лагере православного детско-юношеского клуба «Филадельфия».

Поскольку отец Глеб Грозовский скрылся от уголовного преследования, в октябре 2013 года он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

На время проведения следствия священник был запрещен в священнослужении.

В настоящее время он намерен обжаловать вынесенный приговор, и если суд высшей инстанции не отменит этот вердикт, дело Грозовского будет рассмотрено священноначалием Русской Православной Церкви о пребывании осуждённого в священническом сане.

Русская линия