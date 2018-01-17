16 января 2018 года, в день 200-летия преставления прославленного донского атамана, героя Отечественной войны 1812 года, основателя столицы казачества Новочеркасска и строителя Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора графа Матвея Ивановича Платова в Усыпальнице Патриаршего Вознесенского собора была совершена панихида по приснопамятному «Вихрь-атаману», сообщает сайт Ростовской-на-Дону епархии.

Панихиду возглавил благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, которому сослужили настоятель Патриаршего собора протоиерей Георгий Сморкалов, руководитель епархиального Отдела по работе с казачеством протоиерей Сергий Маштанов, духовник Новочеркасского казачьего округа протоиерей Герман Киселев, клирики Новочеркасского благочиния Ростовской-на-Дону епархии.

За богослужением молились первый заместитель губернатора Ростовской области, атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров, замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, глава Администрации города Игорь Зюзин, глава Городской Думы Юрий Лысенко, атаман Новочеркасского казачьего округа ВКО «Всевеликое войско Донское» Александр Иванченко, ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова Владимир Передерий, атаманы казачьих округов ВКО «Всевеликое войско Донское», представители депутатского корпуса Городской Думы, городской Администрации, профессорско-преподавательского состава ЮРГПУ (НПИ) и общественности казачьей столицы.

К гробнице героя-атамана был возложен венок из живых цветов от православных христиан города.

Перед богослужением со словом к собравшимся обратился благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский, отметивший величайший вклад атамана, графа Матвея Платова в историю Российского государства и казачества.

«Авторитет личности атамана Платова во все годы был непререкаем для донских казаков. Блестящий военачальник, „слуга Царю, отец солдатам“, основатель и первый строитель столицы казачества, города Новочеркасска, он явил в себе пример для подражания в служении Отечеству и любви к Тихому Дону. Перед именем и достоинством его преклонили главу прославленные полководцы Европы. Ближайший сподвижник Суворова и Кутузова, граф Платов был овациями встречен Парижем и Лондоном. Он стал первым русским, кому присвоили звание Почетного доктора Оксфордского университета. Мы все сегодня имеем огромную честь молиться о приснопамятном великом сыне России, подражая его подвигам в служении и любви к Отечеству», — отметил священник.

Со словами, посвященными светлой памяти атамана М.И. Платова, также обратились атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктор Гончаров, глава Администрации города Игорь Зюзин, глава Городской Думы Юрий Лысенко, ректор Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова Владимир Передерий, воспитанник Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса Новочеркасска Егор Михайлов.

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