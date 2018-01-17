Вслед за снятием запрета на закупку российского угля, украинские власти заявили, что вновь собираются вернуться к прямым закупкам газа у «Газпрома». Такое решение связано с постановлением Стокгольмского арбитража, который обязал Киев выкупать у Москвы 5 млрд кубометров российского газа ежегодно, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению главы «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева украинские энергетики рады такой возможности, поскольку ранее Украина отказалась от покупки российского газа по политическим мотивам, перейдя на покупку реверсного газа в Европе, а европейские цены на голубое топливо оказались даже выше российских.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объёмы. Повторюсь, что мы в „Нафтогазе“ не считаем негативным аспектом обязательство „Газпрома“ продать нам 5 миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», — сказал Коболев на пресс-конференции.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016-м впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе — у Словакии, Польши и Венгрии.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены, однако позднее компания «Нафтогаз» признала, что «Газпром» предложил сырьё по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. Тем не менее, покупать газ у России украинские власти отказывались, поскольку ранее они провозгласили, что смогли снять страну с «газовой иглы» «Газпрома».

Теперь в Киеве, напротив, рады, что Стокгольмский арбитраж заставил их покупать дешёвый газпромовский газ, и украинские власти вышли из тупика, в который сами себя загнали, сохранив при этом лицо. Мол, мы не хотим покупать дешёвый российский газ, но нас обязали, и поэтому придётся согласиться.

К слову сказать, европейские поставщики, поставлявшие ранее купленный российский газ через реверс на Украину, в результате решения Стокгольма потеряют порядка 1 млрд долларов. Эту сумму сможет сэкономить Украина благодаря закупкам газа напрямую у России.

Русская линия