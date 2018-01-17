В ходе поездки в США казахстанский президент провёл переговоры с Дональдом Трампом и заключил контракты на 2,5 млрд долларов…

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл 16 января 2018 года переговоры с главой США Дональдом Трампом. Целью его визита в США стало заключение ряда контрактов, общая сумма которых должна составить 7,5 млрд долларов, сообщает «Немецкая волна».

Правда, по итогам переговоров Казахстан заключил с американскими компаниями сделки на сумму 2,5 млрд долларов, на не 7,5 млрд долларов, как планировалось. Остальные контракты ещё обсуждаются и, возможно, будут подписаны в ближайшие два дня.

Новые соглашения заключены между американскими компаниями Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron и казахстанскими Air Astana, Scat Airlines, «Казахстан темир жолы», фондом национального благосостояния «Самрук-Казына».

Так, казахстанские авиалинии заключили с концерном Boeing контракты на сумму 1,3 млрд долларов. В частности, компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. Национальная авиакомпания Казахстана Air Astana намерена приобрести три самолета «787 Дримлайнер» с поставкой в 2021 году.

В свою очередь железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» заключила соглашение с компанией General Electric на сумму более 900 млн долларов на поставку до 300 локомотивов с 2019 года. Кроме того, подписан контракт о сервисном обслуживании в течение 18 лет уже действующих в Казахстане 175 локомотивов компании GE.

Что касается политической части переговоров, то в своей речи в Вашингтоне Нурсултан Назарбаев отметил, что Астана поддерживает добрые отношения с США с самого начала провозглашения своей независимости. Более того, Казахстан ввёл безвизовый режим для граждан США и теперь надеется на ответные меры со стороны Вашингтона, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Сейчас к Центральной Азии [проявляется] большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны — Россия, с другой — Китай, на юге — исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате „С5+1“ (США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан), и я прошу президента продолжить это наше сотрудничество», — сказал также Назарбаев.

Также Назарбаев считает присутствие американского воинского контингента в Афганистане делом не только США, но и всего мира. «Казахстан активно поддержал борьбу Соединенных Штатов против терроризма в 2001 году и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане», — сказал Назарбаев.

Кроме того, Назарбаев отметил, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и предлагает КНДР последовать своего примеру в деле денуклеаризации.

«Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон для ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей», — сказал он.

Президент Казахстана добавил, что он обеспокоен резким ухудшением отношений между Россией и США, которые, по его мнению, «ушли на ноль». «Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — сказал он.

Со своей стороны Дональд Трамп назвал Астану ценным партнёром и заявил, что США продолжат дружественную политику по отношению к Казахстану.

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