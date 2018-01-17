По данным правительства, потребление алкоголя в России за семь лет снизилось на 80%…

Ограничительные меры, введённые в России в отношении торговли алкоголем, а также пропаганда здорового образа жизни среди молодёжи, начали приносить свои положительные плоды.

Так, по данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, за последние пять-семь потребление алкоголя в России удалось снизить на 80%, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения за тот же период времени. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — заявил Скворцова на Гайдаровском форуме.

Она также отметила, что удалось снизить распространенность курения среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза.

Однако, останавливаться на этом в российском правительстве не намерены. На прошлой неделе стало известно, что Минздрв изучает предложение общественников печатать на бутылках с алкоголем пугающие картинки аналогично тому, как это делается для сигаретных пачек.

Таким образом, работа по борьбе с алкоголизацией населения в нашей стране продолжится. Ведь, несмотря на положительную динамику, Россия по-прежнему входит в двадцатку самых пьющих стран мира.

По принятым стандартам ООН потребление на душу общего населения от 8 литров этилового спирта представляет чрезвычайно тревожный показатель. При переходе данной черты начинается постепенная деградация отдельно взятой нации. Алкоголизм приводит к снижению показателей продолжительности жизни и так далее.

На сегодня Россия занимает четырнадцатое место по потреблению алкоголя в мире — 13,5 литра спирта на человека. Это очень много. И хотя впереди в этом показателе такие страны, как Чехия, Венгрия, Украина, Белоруссия, Эстония, Румыния, Хорватия, Португалия и другие, радоваться по этому поводу не приходится.

Русская линия