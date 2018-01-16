Период сокращения торгового оборота между Россией и Украиной, связанный с политическими проблемами между Киевом и Москвой, похоже, постепенно уходит в прошлое. Несмотря на то, что отношения между двумя нашими некогда братскими странами остаются по-прежнему враждебными, российско-украинские торговые связи постепенно восстанавливаются.

Так, Министерство экономического развития и торговли Украины в настоящее время уже отменило санкции против российской компании «Южтранс», которая до их введения поставляла в страну дефицитный уголь антрацитовой группы. Соответствующий приказ, датированный 28 декабря 2017 года, опубликован в электронной базе учета документов ведомства, сообщает ИТАР-ТАСС.

МЭРТ 30 октября 2017 года ввело санкции в отношении сразу 18 российских компаний «за действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности». Помимо «Южтранса» в список вошли российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в условиях блокады Донбасса, за период с января по октябрь минувшего года страна увеличила ввоз угля в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, до $ 2,151 млрд. Основным поставщиком при этом являлась Россия (55,7% или $ 1,2 млрд). На втором месте оказались США (25% или $ 546,8 млн), на третьем — Австралия (5,4% или $ 116,4 млн).

При этом стоит отметить, что в последнее время между Россией и Украиной активно растёт товарооборот. Украинская продукция с высокой добавленной стоимостью (готовые товары) пользовалась большим спросом только в России, и теперь она постепенно возвращается на этот рынок, сообщает РИА Новости.

По данным Госстата, за первое полугодие 2017 года украинский экспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из России подскочил на 40,7%. При этом экспорт Украины в страны ЕС вырос на 26,1%, импорт из ЕС — на 24,3%. Таким образом, Россия активней наращивала импорт в Украину, чем Европа.

Украина нарастила экспорт в Россию почти по всем группам товаров. В частности, поставки продуктов питания выросли на 15%, минеральных продуктов — на 47,7%, продукции химпрома — 26,4%, металлов и изделий из них — 16,2%, машин и оборудования — 33,9%. В тоже время поставки российских продовольственных товаров на Украину упали на 30%. Зато Россия нарастила продажу товаров так называемой минеральной группы на 68%, то есть энергоносителей. Импорт продукции химической промышленности вырос на 38%, металлов и изделий из них — на 14,6%, машин, оборудования и транспортных средств — на 20,3%.

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