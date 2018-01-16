По мнению главы Венгрии, такая европейская политика и искусственная антироссийская риторика заводит ситуацию в тупик…

Виктор Орбан: В Европе очень рискованно сказать хоть полслова хорошего о Путине

В Европе сейчас возобладала жёсткая линия на изоляцию и конфронтацию с Россией, и это, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чревато большими проблемами в будущем. Об этом он заявил в интервью Die Welt, сообщает RT.

Глава Венгерского государства является одним из немногих европейских политиков, которые считаю, что c Россией необходимо выстраивать конструктивные отношения, а не загонять её в угол, откуда она попытается вырваться.

В связи с этим он предложил немцам не изображать Владимира Путина «с рогами и копытами, как дьявола», а постараться понять российскую политику, у которой свои, отличные от Европы цели и ценности.

По словам Орбана, сейчас в Европе «очень рискованно сказать хоть полслова хорошего о Путине». «Но это безумие — демонизировать Путина. Путин руководит великой, старой империей. Следует признать, что Путин вновь сделал свою страну сильной и Россия — снова глобальный политический игрок. На Западе в первую очередь ценят свободу. В России на первом месте — удержать огромную империю, всё остальное — вторично», — отметил премьер-министр.

«ЕС не понимает, что в отношении России нужно показывать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика в отношении России плоха, потому что она слишком односторонняя», — продолжил Орбан.

Что касается Украины, то, по словам венгерского политика, это «важная страна, и русские должны соблюдать международное право». Поэтому он поддерживает Ангелу Меркель и минский процесс. При этом Киеву нужно «помогать создать западную страну». «Она больше не должна быть буферной зоной между Россией и Европой», — подчеркнул Орбан.

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