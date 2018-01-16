В результате нападения неизвестных в Косовской Митровице был убит лидер косовских сербов Оливер Иванович…

В Косово могут вспыхнуть беспорядки в связи с убийством одного из лидеров косовских сербов, главы гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича, сообщает RT со ссылкой на газету Blic.

По данным сербского издания, на политика было совершено покушение, когда он входил в здание своей партии, и это нападение, безусловно, не останется без ответа со стороны Сербии и сербского населения в самопровозглашённом крае.

«Он получил пять огнестрельных ранений. Он был сразу перевезён в больницу, доктора пытались его спасти, но безуспешно», — сообщил адвокат Ивановича Небойша Влаич.

Полиция Косово подтвердила факт покушения. В настоящее время правоохранительные органы ищут нападавших, и от успешности их действий во многом будет зависеть, выйдут ли сербы на улицы в знак протеста.

Оливер Иванович в 2008—2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косово в правительстве Сербии. В 2016 году политик был приговорён к девяти годам заключения за военные преступления, однако позднее отпущен на свободу.

Сербская делегация уже прервала диалог с Приштиной в ЕС из-за убийства Ивановича. Об этом заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич, передаёт ИТАР-ТАСС.

Кроме того, президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны и по его результатам намерен обратиться к общественности.

Европейские лидеры по этому поводу пока хранят полное молчание. Никто из них не осудил это убийство.

Русская линия