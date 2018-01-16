Антироссийские санкции и проблемы в российской экономике привели к резкому сокращению числа благотворителей, которые регулярно выделяли средства на многие православные проекты и милосердие. Острую нехватку средств сейчас чувствуют практически все православные сайты, представители волонтёрских движений и люди, которые регулярно помогали нуждающимся.

В связи с этим православная служба помощи «Милосердие» вынуждена была обратиться к россиянам с просьбой принять участие в интерактивной акции «Начни год с милосердия» и таким образом помочь одиноким старикам, детям-сиротам, тяжелобольным людям и инвалидам, сообщает Диакония.Ru.

В рамках акции на специальном сайте newyear.miloserdie.ru предлагается оформить регулярное пожертвование на один из проектов службы «Милосердие», например Елизаветинский детский дом, где вместе растут обычные дети и девочки с синдромом Дауна, или «Ангар спасения» для бездомных, или стать Другом милосердия и помочь сразу всем подопечным службы «Милосердие».

«Цель акции „Начни год с милосердия“ — развитие системной благотворительности, — рассказала руководительница благотворительных программ службы „Милосердие“ Анна Белавина. — Мы призываем людей жертвовать осознанно, пусть небольшую сумму, но каждый месяц. Именно регулярные пожертвования позволяют нам постоянно, из года в год помогать нуждающимся. Многие наши подопечные, например, одинокие старики или лежачие больные, живут только благодаря заботе наших сестер милосердия и нуждаются в помощи каждый день».

Даже небольшое, но регулярное пожертвование может существенно поддержать подопечных службы «Милосердие».

Православная служба помощи «Милосердие» объединяет 27 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным. В числе проектов службы «Милосердие»: кризисный центр «Дом для мамы», центр семейного устройства, Свято-Спиридоньевская богадельня, Центр реабилитации детей с ДЦП и другие. Более чем на 80% служба «Милосердие» существует на пожертвования.

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