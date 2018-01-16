Администрация Мурома Владимирской области выделит около 1 га земли в центральной части города под строительства кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенного большевиками в первой половине XX века, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Сейчас проходит процедура выделения земельного участка под строительство кафедрального собора и всех прилегающих зданий. Это будет целый комплекс. Земля будет предоставлена Муромской епархии, они будут вести строительство» — сообщил глава округа Евгений Рычков.

Оформление документов по передаче земли должно завершиться к лету 2018 года, а закладка первого камня будущего храма может произойти уже в июле — августе 2018 года.

«Строительство собора — это возрождение истории. Я уверен, что новый храм привлечёт большое количество паломников, а это является одним из ведущих направлений туризма в нашем округе», — пояснил Рычков.

Богородице-Рождественский собор — главный православный храм города Мурома, стоявший на вершине Воеводской горы над Окой. Точное время основания собора неизвестно. В 1458 году собор был возобновлён трудами Ивана III Московского. В XVI веке в храме несколько раз молился первый русский Царь Иван Грозный, сообщает Википедия.

По случаю взятия Казани в 1552 году Грозный Государь выделил средства на возведение четырёх каменных храмов в Муроме, в число которых попал и городской собор. Храм был поставлен на высокий подклет, служивший арсеналом, где хранили вооружение. По периметру его окружала открытая галерея — гульбище. Судя по гравюре в книге Олеария, до переделок середины XVII века он был трёхверхим.

После революции собор был разграблен, часть древнейших икон и утвари передана в местный краеведческий музей, равно как и мощи святых Петра и Февронии. В 1924 году собор был закрыт, а десять лет спустя его передали военному ведомству. Перед храмом было устроено футбольное поле, причём колокольня была приспособлена под раздевалку. В 1939 году начали разбирать стены 400-летнего храма. Колокольня простояла на несколько лет дольше, так как использовалась как пожарная каланча. В настоящее время на месте соборного комплекса — городской парк им. В. И. Ленина («Окский»).

Здесь и предполагается восстановить некогда красивейшее церковное сооружение.

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