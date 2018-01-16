Игумен Киприан (Ященко): «Надеемся, что почитателей преподобного Паисия с каждым годом будет становиться всё больше»

13 января 2018 года в Троице-Сергиевой Лавре прошли торжества, посвящённые празднованию третьей годовщины прославления преподобного Паисия Святогорца в лике святых, сообщает пресс-служба МДА.

В начале праздничного дня была совершена Божественная литургия в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры. Во время богослужения директор Центра дополнительного образования МДА игумен Киприан (Ященко) произнёс проповедь о Паисии Святогорце.

Далее был отслужен молебен преподобному Паисию Святогорцу и лития у могил приснопоминаемых старцев Лавры архимандрита Кирилла (Павлова) и архимандрита Наума (Байбородина).

В большом актовом зале Московской Духовной Академии была представлена презентация программы: «Преподобный Паисий Святогорец: прославление и просвещение». В ходе презентации выступали руководители проектов и знакомили слушателей с направлениями реализации программы.

Затем всем желающим было предложено посмотреть фильмы о преподобном Паисии Святогорце, а специалисты отправились на совещание рабочих групп.

Таких групп было четыре:

— Храмозодчество, где обсуждался типовой проект храма-часовни (внутреннее и внешнее убранство) в честь преподобного Паисия Святогорца;

— Кинолекторий. Здесь собрались специалисты в области видеопроизводства и радио проектов;

— Доброе слово о преподобном Паисии. Участники группы решали вопросы издания и перевода на другие языки литературы, посвященной наследию прп. Паисия Святогорца.

— Экспедиция. В данной группе обсуждались вопросы, связанные с экспедициями в Грецию и на Афон, которые планируется провести в 2018 г.

Ближе к вечеру для всех желающих был проведён мастер-класс по созданию фильмов по притчам прп Паисия Святогорца, после чего состоялось Всенощное бдение.

Праздничные торжества завершились в большом актовом зале Московской Духовной Академии подведением итогов дня.

С заключительным словом выступил игумен Киприан (Ященко), а также руководители проектов программы: «Преподобный Паисий Святогорец: прославление и просвещение», которые озвучили итоги заседаний рабочих групп.

«Надеемся, что почитателей преподобного Паисия с каждым годом будет становиться всё больше и по-прежнему будет возможность собираться в Троице-Сергиевой Лавре для соборного почитания этого дивного вселенского святого», — отметили организаторы торжеств.

Также они напомнили, что почитание святого «заключается в уподоблении ему, в чем поможет нам Господь по молитвам преподобного Паисия Святогорца».

Следующая встреча специалистов просветительской программы: «Преподобный Паисий Святогорец: прославление и просвещение» состоится 22 января 2018 г. в 16.30 в Храме Христа Спасителя (Патриарший зал) в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений.

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