Русская линия
Сводка новостей от 11 января 2018

Митрополит Запорожский Лука: «Надеемся, что расследование будет честным и справедливым»
В Запорожской епархии приветствовали начало следственных действий в связи с разжиганием религиозной вражды в Запорожье…

Архиепископ запорожский ЛукаЗапорожская областная прокуратура, ранее неоднократно не обращавшая никакого внимания на нападки раскольников и националистов на верующих Запорожской епархии, возбудила уголовное дело по статье «разжигание религиозной розни» в связи с историей об отказе священников УПЦ отпеть некрещённого ребёнка.

В связи с этим митрополит Запорожский Лука выразил надежду, что правоохранители разберутся, кто в Запорожье на самом деле разжигает религиозная рознь, сообщает официальный сайт УПЦ.

«Надеемся, что расследование будет честным и справедливым, и, наконец, истина станет явной, докажет, что информация распространяемая нечистоплотными журналистами основана лишь на предположениях и допущениях. Всем нам известно изречение Екклесиаста о том, что „всё пройдёт, пройдёт и это“ — уверены, что шум стихнет из-за безосновательности обвинений, а нападки, перейдут в другой формат, но всё это лишь закалит нашу веру, объединит всех нас, ради сохранения целостности нашей Родины», — заявил владыка.

В завершение он призвал молиться, чтобы «расследование прошло быстро и лица-участники информационной атаки, которые своими действиями порочат честь нашей Матери-Церкви, были призваны к ответственности».

«Призываем духовенство и паству оказать содействие правоохранительным органам, а также ежедневно читать акафист Святителю Николаю, дабы по его мольбам Господь вразумил злословящих Матерь-Церковь, и прошу воздать благодарение Богу за то, что Он в эти святые дни дает возможность нам доказать свою веру, а духовные язвы вскрылись и были уврачеваны! Помните — с нами Бог, и есть, и будет!», — заключил архипастырь.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

Святейший Патриарх Кирилл: «Наши либеральные историки до сих пор поливают Николая II грязью»
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал прекратить представлять Государя трусом и слабаком, поскольку его подвиг свидетельствует об обратном...

Утверждены правила льготной ипотеки для семей, родивших второго и третьего ребёнка
С 1 января 2018 года семьи, родившие детей, смогут оформить ипотеку на первичное жильё всего под 6% годовых...

Число противников абортов в России выросло втрое
Каждый третий россиянин считает, что убийство детей в утробе матери по социальным показателям недопустимо...

Зигмар Габриэль: США не могут диктовать Европе, где покупать газ
Глава МИД Германии вступился за «Северный поток-2» и раскритиковал планы Вашингтона ввести против России новые санкции...

Митрополит Запорожский Лука: «Надеемся, что расследование будет честным и справедливым»
В Запорожской епархии приветствовали начало следственных действий в связи с разжиганием религиозной вражды в Запорожье...

Падший ангел, как хранитель Афин
Власти афинского района Палео Фалиро установили скульптуру «хранителя», напоминающую собой беса...

На Фанаре состоялось освящение болгарской «Железной церкви»
Освящение храма возглавили Константинопольский Патриарх Варфоломей и Патриарх Болгарский Неофит...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видных русских консерваторов Р.А.Фадеева и А.С.Стишинского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика