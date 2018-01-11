Запорожская областная прокуратура, ранее неоднократно не обращавшая никакого внимания на нападки раскольников и националистов на верующих Запорожской епархии, возбудила уголовное дело по статье «разжигание религиозной розни» в связи с историей об отказе священников УПЦ отпеть некрещённого ребёнка.

В связи с этим митрополит Запорожский Лука выразил надежду, что правоохранители разберутся, кто в Запорожье на самом деле разжигает религиозная рознь, сообщает официальный сайт УПЦ.

«Надеемся, что расследование будет честным и справедливым, и, наконец, истина станет явной, докажет, что информация распространяемая нечистоплотными журналистами основана лишь на предположениях и допущениях. Всем нам известно изречение Екклесиаста о том, что „всё пройдёт, пройдёт и это“ — уверены, что шум стихнет из-за безосновательности обвинений, а нападки, перейдут в другой формат, но всё это лишь закалит нашу веру, объединит всех нас, ради сохранения целостности нашей Родины», — заявил владыка.

В завершение он призвал молиться, чтобы «расследование прошло быстро и лица-участники информационной атаки, которые своими действиями порочат честь нашей Матери-Церкви, были призваны к ответственности».

«Призываем духовенство и паству оказать содействие правоохранительным органам, а также ежедневно читать акафист Святителю Николаю, дабы по его мольбам Господь вразумил злословящих Матерь-Церковь, и прошу воздать благодарение Богу за то, что Он в эти святые дни дает возможность нам доказать свою веру, а духовные язвы вскрылись и были уврачеваны! Помните — с нами Бог, и есть, и будет!», — заключил архипастырь.

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