Жизнь последнего русского Императора Николая II и его семьи достойна уважения вне зависимости от политических оценок его правления, и попытки представить его трусом и слабаком не имеют ничего общего с действительностью, поскольку если бы это было так, он бы сделал всё, чтобы бежать из России, а не сидел и ждал мученической кончины. Об этом в ходе рождественского интервью телеканалу «Россия 1» заявил Святейший Патриарха Московский и всея Руси, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Вне зависимости от политической оценки его деятельности должно у людей быть уважение к этому жизненному пути. Тем более у людей либеральных, но ничего подобного не происходит. <…> Я просто реагирую на очень важную часть его жизни, связанную с открытием свобод и прав для граждан Российской империи, и с тем, чем завершилась его жизнь. И в этом смысле, конечно, всё, что произошло с Государем Императором, всё, что произошло с нашей страной, оно должно заставить нас о многом подумать», — сказал Его Святейшество.

По словам Патриарха, Император был сильным человеком, который дал согласие на создание Государственной Думы и тем самым позволил открыто обсуждать текущие проблемы страны. «Вот присутствует сейчас такое мнение, что Царь был слабым. А вот давайте подумаем, он был слабым или внутренне сильным человеком? Ведь он обладал властью прикончить эту Государственную Думу одним хлопком, разогнать все партии, вновь ввести цензуру — у него реальная была политическая власть», — сказал Патриарх Кирилл.

«Наши либеральные историки до сих пор поливают Николая II грязью и превозносят Императора Александра II. А с точки зрения открытия возможностей для демократического обсуждения проблем, участия в формировании государственной политики, кто больше сделал: Александр или Николай? Конечно, Николай. <…> Вот если бы он был таким слабым человеком, то он не принял бы смерть так, как он её принял», — подчеркнул предстоятель Русской Православной Церкви.

Он отметил, что последний русский Император был канонизирован «потому, что он по-христиански принял смерть, и не только смерть, а всю эту часть, страшную часть своей жизни» и посетовал на то, что в год 100-летия революции «ничего другого на экранах не появилось, как фильм, который бросает очередную грязь в лик страстотерпца».

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